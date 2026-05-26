Dos novedades para el centro de la defensa del Valencia CF 26/27

El Valencia CF ya conoce oficialmente que Cenk Özkacar regresará a Mestalla este verano. El FC Colonia, equipo en el que el central turco ha jugado cedido esta temporada, ha decidido no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el futbolista.

La entidad germana hizo pública la decisión a través de sus canales oficiales. “El FC Colonia no ejercerá su opción de compra sobre Cenk Özkacar”, anunció el club alemán, recordando además que el jugador disputó 27 encuentros durante su cesión procedente del Valencia CF.

El director general del club, Thomas Kessler, explicó los motivos de la decisión y tuvo palabras de elogio hacia el defensa valencianista. “Su marcha es desgarradora. Es una persona fantástica que, incluso cuando le comunicamos nuestra decisión, nos deseó inmediatamente lo mejor para el futuro”, aseguró. Kessler destacó además la actitud y el peso del futbolista dentro del vestuario durante toda la temporada. “Es una persona muy positiva y eso se notaba en el día a día del equipo”, añadió el dirigente alemán.

Sin embargo, el responsable del Colonia dejó claro que la decisión responde exclusivamente a cuestiones deportivas y de planificación de plantilla. “Hemos decidido no ejecutar la opción de compra porque buscamos un perfil diferente para la posición de defensa central”, concluyó, deseándole suerte a Cenk de cara a su futuro profesional. De este modo, el central turco deberá regresar al Valencia CF. El jugador no entra en los planes de Carlos Corberán y el club le buscará salida.

Copete / Jose Manuel Vidal

Copete no estará al principio de LaLiga

José Copete no podrá arrancar la próxima temporada junto al resto de sus compañeros en un contratiempo que podría alterar la planificación de la temporada. El central continúa recuperándose de su lesión de rodilla y una complicación en el proceso de recuperación retrasará varios meses más su regreso a los terrenos de juego, por lo que no estará disponible para el inicio de LaLiga y su vuelta no se espera como mínimo hasta el mes de octubre, tal y como publicaba 'As'.

El defensa ya dejó entrever la situación a través de un mensaje publicado en sus redes sociales con motivo del final de temporada. En él, reconoció que su recuperación no ha evolucionado como estaba previsto y lanzó un mensaje cargado de incertidumbre sobre su estado físico.

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“Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando”, escribió el futbolista, sin entrar en demasiados detalles sobre los problemas surgidos durante el proceso. Su malestar es entendible teniendo en cuenta su tiempo de recuperación.