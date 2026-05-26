El Príncipe Felipe, primer puerto de la etapa final de Liga para Valencia Basket

Sin tiempo para seguir lamentando la eliminación en las semifinales de la Euroliga, Valencia Basket regresa a la competición este martes después de tres días de merecido aunque algo insuficiente descanso. Será en Liga Endesa, en la primera de las tres jornadas finales de fase regular. El conjunto taronja visita el Príncipe Felipe para medirse al Casademont Zaragoza a partir de las 21:15 horas.

Se trata de un partido trascendental para ambos conjuntos: Valencia Basket se está jugando la posición con la que accederá al playoff de Liga Endesa, que puede ser desde la segunda hasta la sexta plaza. Al conjunto taronja le quedan tres partidos y debe ganar los tres para asegurarse la segunda plaza y, por ende, ser cabeza de serie. El Zaragoza, por su parte, está en una situación crítica, en puestos de descenso y obligado a ganar los dos partidos que le quedan para salvar la categoría.

López-Arostegui y Josep Puerto siguen de baja

Pedro Martínez todavía debe lidiar con las bajas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, aún renqueantes de sus lesiones. Ambos serán parte de los tres descartes y el técnico tendrá que dejar fuera a de la convocatoria a otro jugador por decisión técnica. Salvo que sea el tercer descarte, Álvaro Cárdenas podrá volver a disputar minutos tras su debut esta temporada con VBC ante Bilbao Basket antes de la Final Four.

Darius Thompson analiza el partido

El equipo debe pasar página cuanto antes y de eso es plenamente consciente el equipo. Darius Thompson, en la previa al partido, ha dejado claro "la temporada aún no ha terminado. Todavía tenemos la oportunidad de competir en la Liga Endesa e intentar hacerlo lo mejor posible". Sobre el partido, recalca que "es cierto que ellos están en una situación complicada y eso los hace más peligrosos, pero fundamentalmente tenemos que centrarnos en nosotros mismos, como hemos hecho durante toda la temporada".

Darius Thompson, en una acción de la semifinal ante el Real Madrid. / M. A. Polo / VBC

"Es complicado venir de la Final Four y pasar directamente a una serie de tres partidos, pero tenemos un equipo de 16 jugadores, así que somos capaces de rotar a diferentes jugadores", añadió.

Gestionar el desgaste mental y físico en una semana de tres partidos

En la temporada con más partidos de la historia de Valencia Basket, el equipo de gestionar lo mejor posible el desgaste físico y mental con el que llega a estas últimas semanas. La temporada no ha dado respiro, y menos aún teniendo en cuenta que el éxito taronja en Euroliga ha sumado todavía más minutos a las piernas de los jugadores. Ahora, VBC hace frente a un tramo final de liga regular con tres partidos en siete días. El enésimo 'tourmalet' de la temporada antes del inicio de los playoffs.

Buenos precedentes

Aunque cada partido es un mundo, Valencia Basket puede presumir de contar con buenos precedentes frente al Zaragoza. De las últimas 16 visitas al Príncipe Felipe, 11 han caído del bando taronja y cinco del aragonés. El último enfrentamiento entre ambos se dio a mediados de enero en el Roig Arena y acabó con una contundente victoria valenciana por 115-73, con Jean Monteo (21 puntos) como líder principal.

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Jean Montero, en la sesión de entrenamiento en el OAKA el pasado jueves. / M. A. Polo / VBC

Choque de estilos

La particularidad en este partido estará en el choque de estilos. Mientras Valencia Basket es un equipo que se caracteriza por su alto volumen y acierto de tres puntos en ataque, Zaragoza destaca por su anotación en la pintura. De hecho, los aragoneses son tercer equipo que más canastas de dos mete (22,5), el tercero que más porcentaje de sus puntos anota desde el tiro de dos (51,7%) y el tercero que más puntos anota en la pintura (46%).