La UPV logra el bronce nacional en el Campeonato de España Universitario de Voleibol 2026

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha firmado una destacada actuación en el Campeonato de España Universitario (CEU) de voleibol 2026, celebrado del 11 al 14 de mayo en Granada, al conquistar la medalla de bronce en la competición masculina. La delegación universitaria se situó así entre las tres mejores de España, consolidando su posición como referente en el ámbito del deporte universitario.

El campeonato, organizado en el marco de los CEU 2026 bajo la coordinación del Consejo Superior de Deportes y con la Universidad de Granada como sede principal, reunió a algunas de las mejores universidades del país en una cita que volvió a poner de relieve el alto nivel competitivo del voleibol universitario español.

En esta edición, el torneo de voleibol congregó a equipos procedentes de las universidades españolas ganadoras de las fases autonómicas de cada comunidad, integrándose dentro de un gran evento multideportivo que ha reunido a miles de deportistas y técnicos en Andalucía durante los meses de abril y mayo. Las Universidades participantes han sido la U. de Almería, la U. de Zaragoza, la UCAM, la U. de Extremadura, U. Politécnica de Madrid, U. de Islas Baleares, EHU, la UCLM, La U de Valladolid, la U. de Lleida, la U. de Vigo, U. Rey Juan Carlos, U. de Málaga, U de Granada, la UVEG y la Universitat Politècnica de València.

Una competición exigente desde la fase de grupos

La UPV formó parte del grupo C en la competición masculina, junto a universidades de gran nivel como la UCAM, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Vigo, lo que evidenció desde el inicio la elevada exigencia del campeonato.

A lo largo de la fase de grupos, el equipo de la Universitat Politècnica de València mostró una gran solidez y capacidad competitiva, logrando los resultados necesarios para avanzar a las rondas eliminatorias. El conjunto valenciano se caracterizó por su equilibrio entre experiencia y juventud, así como por su cohesión en juego colectivo, aspectos clave para competir al máximo nivel en este tipo de torneos de corta duración.

Tras superar la fase inicial, la UPV continuó su progresión en las eliminatorias, donde cada partido se resolvía en detalles. La igualdad entre universidades y el ritmo de competición, con varios encuentros en pocos días, hicieron necesario un alto grado de preparación física y mental por parte de los equipos participantes.

Un podio nacional de máximo nivel

El equipo masculino de la UPV logró finalmente la tercera posición tras completar un campeonato muy consistente, solo superado por dos de los grandes referentes del voleibol universitario nacional: la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que se proclamó campeona, y la Universitat de València, que obtuvo el subcampeonato tras disputar la final frente al conjunto murciano.

La clasificación final, con la UPV en tercera posición, refleja el alto nivel del torneo y la competitividad existente entre las principales universidades españolas.

Este resultado supone un éxito relevante para la UPV, que consigue subir al podio nacional en una disciplina de equipo de gran exigencia técnica y táctica. Además, el hecho de compartir podio con otras universidades de la Comunitat Valenciana, como la Universitat de València, pone de manifiesto el buen momento del voleibol universitario valenciano en el panorama estatal.

El CEU de voleibol es un campeonato de referencia en el deporte universitario. / UPV

Un campeonato de referencia en el deporte universitario

El CEU de voleibol forma parte de los Campeonatos de España Universitarios, la principal competición del calendario nacional para el deporte universitario, que reúne anualmente a estudiantes de grado, máster y doctorado que compaginan su formación académica con la práctica deportiva de alto nivel.

La edición de 2026 ha sido especialmente significativa, al desarrollarse de manera coordinada en Andalucía, donde se han concentrado todas las modalidades deportivas del programa. Este modelo organizativo ha permitido reforzar la visibilidad del deporte universitario y generar un entorno de convivencia entre estudiantes de toda España.

Dentro de este contexto, el voleibol ha sido una de las disciplinas colectivas con mayor participación y seguimiento, destacando tanto por la calidad de sus equipos como por la intensidad de los encuentros disputados en los pabellones universitarios de Granada y su área metropolitana.

Consolidación del proyecto deportivo de la UPV

El tercer puesto logrado en Granada refuerza el trabajo que la Universitat Politècnica de València viene desarrollando en el ámbito del deporte universitario, apostando por la formación integral del estudiantado y por la promoción de valores asociados al deporte como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo.

Este resultado se suma a la trayectoria de la UPV en competiciones nacionales, donde ha logrado posicionarse de forma recurrente entre las universidades más competitivas en distintas disciplinas. En el caso del voleibol, el bronce nacional confirma la consolidación de un equipo capaz de competir al máximo nivel y de mantenerse entre los mejores del país.

Además del éxito deportivo, la participación en este tipo de campeonatos representa una oportunidad para fortalecer la proyección institucional de la universidad, generando visibilidad y reforzando su presencia en el ámbito universitario nacional a través del deporte.

Balance positivo y mirada al futuro

La actuación de la UPV en el Campeonato de España Universitario de voleibol 2026 puede valorarse de forma muy positiva. El equipo ha sabido competir con solvencia en un torneo exigente, logrando un resultado que reconoce el esfuerzo colectivo y la calidad de su plantilla.

Con este bronce, la Universitat Politècnica de València continúa consolidando su papel dentro del sistema deportivo universitario español y refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de desarrollo personal, salud y cohesión social.

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El reto ahora será mantener esta línea de trabajo de cara a futuras ediciones, con el objetivo de seguir creciendo y aspirar a nuevas metas en el ámbito estatal.