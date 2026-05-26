El Valencia se mueve por Andrés García para reconstruir su lateral derecho

Cómo cada verano que se avecina al acabar LaLiga, el Valencia CF tiene por delante una reconstrucción de plantilla que completar desde todas las líneas del terreno de juego. Desde hace meses, no obstante, el lateral derecho se convirtió en una prioridad entre las prioridades, en una urgencia absoluta. Y, ahí, el club mantiene abierta la negociación para la llegada del carrilero valenciano Andrés García (Aston Villa), el mejor situado de todos los nombres que se han analizado.

El pasado abril, este diario se hacía eco de la noticia avanzada por Superdeporte del interés de Carlos Corberán y la secretaría técnica en García, ex del Levante UD, como objetivo preferente para la parcela derecha de la defensa. Ya se había decidido la no continuidad de Thierry Rendall, que acaba su vínculo como jugador valencianista el próximo 30 de junio, así como la condición de transferible de Dimitri Foulquier, si aparece un equipo que colme sus aspiraciones: sobre todo, las salariales, ya que al de Guadalupe le queda un año de contrato.

Por lo tanto, si Foulquier sale, habrá un segundo fichaje para la demarcación. Como apuntaba la portada del 19 de abril, colocando a Andrés García en el foco principal, la idea para el lateral diestro pasaba y pasa por un 'plan renove' de arriba abajo. Foulquier ha generado unas dudas en lo físico, a diferencia de lo que ocurrió hace un año en el momento de su renovación, cuando su mayor fiabilidad era la regularidad en su rendimiento. Otra cosa, como es norma habitual en el Valencia de Lim, será para lo que acabe dando el presupuesto.

Andrés García, apuesta (polivalente) número uno

Hace unos días, Tribuna Deportiva indicaban que el Valencia y el Aston Villa tenían conversaciones avanzadas para la incorporación a la plantilla 26/27 del conjunto de Mestalla de este futbolista de 23 años (07/02/2003). Extremo que ha podido confirmar este diario. La negociación se ha intensificado y Andrés García se reafirma como la apuesta número uno de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y de los técnicos para el lateral derecho valencianista.

Eso sí, a día de hoy, y por lo que pueda acabar pasando en las conversaciones con el Villa, continúan vivas otras alternativas para una posición en la que Andrés garantiza también talento ofensivo para jugar más adelantado en el lado derecho del medio campo. De un modo y otro, tras él sigue activa la opción de Pablo Maffeo, descendido a Segunda división con el RCD Mallorca.

Año y medio en Villa Park tras llegar del Levante por 7 millones

Andrés García fichó por el Aston Villa en enero de 2025 a cambio de 7 millones de euros, un extra variable en función de objetivos deportivos y el 15 % de una futura venta para el Levante. La vía económica más seductora y factible para el Valencia pasaría por un préstamo con opción de compra. Esta vez, Unai Emery se muestra más receptivo después de que le haya dado en esta campaña curso 2025/26 únicamente 109 minutos de juego en partidos oficiales, en parte por un par de lesiones que han dificultado al jugador ganar continuidad.

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Aunque los ches han tomado la delantera, hay competencia. En abril, este diario señaló el interés del Real Betis, entidad que lo quiso ya hace año y medio antes de que los villanos se llevasen el 'gato al agua '. El jugador nacido en València ve con buenos ojos un regreso a LaLiga para recuperar el tiempo de juego que le impulsó a la Premier en la temporada del ascenso del Levante.