Siete años de la Copa del Rey del Centenario del Valencia CF: De la gloria a la mediocridad

25 de mayo de 2019. Son las 21 horas y el colegiado, Alberto Undiano Mallenco, hace sonar su silbato. Comienza la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín entre el Valencia y el Barcelona. 21 minutos le hicieron falta al entonces equipo de Marcelino García Toral para adelantarse en el marcador, y doce minutos después el conjunto de Mestalla ya se encontraba dos goles por delante en el marcador. En el minuto 73, Messi acercaría al Barcelona y pondría el 2-1 después de un rechace de Jaume Doménech. Esperaban algo más de 20 minutos de nervios, tensión y sufrimiento entre los valencianistas, que acabaron viendo entre lágrimas de felicidad y gritos de emoción como su capitán, Dani Parejo, levantaba el octavo trofeo de copa del club, que engrosaría las vitrinas del club en el año del centenario.

Siete años hace de aquello. Esa temporada, el Valencia logró clasificarse para Liga de Campeones después de remontar una campaña que parecía avocada al fracaso. Desde entonces, el Valencia tan solo ha logrado volver a una final de Copa del Rey, la de 2022 que perdió contra el Betis en penaltis. Poco queda ya de aquel equipo que se imponía al FC Barcelona en 2019. De esa plantilla, tan solo se mantienen Gayà y Diakhaby, pero la propiedad sigue siendo la misma, esa propiedad que ha vuelto al equipo valenciano en un club irreconocible. En los últimos siete años, el equipo no ha vuelto a tocar metal y ha estado cerca de descender en varias ocasiones. Siete años en los que la decepción y la mediocridad han sido una tónica más que una excepción.

2019-2020

Temporada marcada por la llegada de la Covid-19, pero también por la ruptura total entre afición y directiva. Una semana antes de comenzar la Champions, la directiva cesó a Mateu Alemany, director deportivo por aquel entonces, y a Marcelino, entrenador que venía de ganar la Copa del Rey y meterse en Champions por segundo año consecutivo, para traer a Albert Celades. El equipo logró clasificar a octavos de final de la máxima competición europea como primero de grupo tras superar a Chelsea, Ajax y Lille, pero el Atalanta acabó con el sueño europeo valencianista, con un segundo partido a puerta cerrada que fue el último partido de competición europea que se jugará en Mestalla. En liga, el equipo no sufrió, pero tampoco logró el objetivo entrar nuevamente a Europa. Quedó relegado al noveno puesto, a tres puntos del 6º lugar que otorgaba vía directa a la Europa League.

Partido de octavos de final de Champions League del 10 de marzo de 2020 entre el Valencia CF y el Atalanta a puerta cerrada. / FRANCISCO CALABUIG

2020-2021

Nueva temporada y nuevo cambio de entrenador. Javi Gracia llega al equipo en julio de 2020, siendo presentado hasta 2022, pero la situación deportiva le hizo dejar la entidad a falta de 4 jornadas para que terminase la liga, estando a tan solo seis puntos del descenso. Voro González asumió la dirección del equipo por séptima vez para los últimos cuatro partidos, de los cuales ganó dos. La campaña acabó con el equipo en decimotercera posición, con 43 puntos, a 18 de clasificar a competición europea. Tan solo se consiguieron 10 victorias en los 38 partidos de liga, mientras que en copa el equipo cayó en octavos de final.

Javi Gracia dando órdenes en un partido a puerta cerrada frente al Getafe / Emilio Naranjo

2021-22

Con la llegada de José Bordalás, la ilusión volvió a la afición valencianista. La competición liguera comenzó bien, manteniendo los puestos europeos durante las 6 primeras jornadas, pero el sueño se desvaneció pronto. La única esperanza de la temporada fue la Copa del Rey, en la que el conjunto de Bordalás llegó a la final frente al Real Betis Balompié. El trágico penalti de Yunus Musah durante la tanda condenó al equipo, que perdió la final y no ha vuelto a estar cerca de una desde entonces. El equipo fue finalista de copa y obtuvo una novena posición de liga, lejos del descenso pero fuera de puestos europeos. Pese a ello, la afición confiaba en Bordalás, que veía en él a un posible líder de proyecto a largo plazo, algo que los propietarios no veían con buenos ojos, por lo que decidieron cesar al entrenador.

2022-23

Vuelta al cambio de entrenador. Siete entrenadores en los últimos 4 años, contando a Gennaro Gattuso y Ruben Baraja, que dirigieron al equipo durante el año. Gattuso llegó con ilusión bajo el brazo, prometiendo resultados e ilusionando a una afición que ya estaba acostumbrada a no confiar. El entrenador italiano abandonó el conjunto el 30 de enero, después de perder contra el Valladolid y dejando al equipo a un punto del descenso. El club confió en Ruben Baraja para salvar la situación. Tras una dura segunda vuelta, el equipo consiguió la salvación en la última jornada, después de pasar ocho jornadas en puestos de descenso durante la segunda vuelta. El equipo terminó decimosexto, con 42 puntos, logrando una salvación que fue casi milagrosa.

Gattuso hablando con Samu Lino durante un partido frente a la Real Sociedad en el Reale Arena / Javier Etxezarreta

2023-24

Temporada relativamente tranquila en comparación a la anterior. El equipo acaba noveno y, por primera vez desde 2019, no sufre cambios en el banquillo. Baraja termina la campaña sin apuros, a ocho puntos de Conference League y con un colchón de 16 puntos sobre el descenso. La decepción llegó en Copa del Rey, donde el equipo perdió 1-3 frente al Celta de Vigo en Mestalla, dejando claro las aspiraciones reales del club. El equipo, que no ganó ningún partido en las últimas 7 jornadas, pudo haber peleado por la clasificación a competición europea, un objetivo que tampoco se logró y que supuso el aumento de las críticas contra la directiva del club y los jugadores.

Solís y Corona junto con Rubén Baraja durante su renovación poco antes de dejar el equipo / LAZARO DE LA PENA

2024-25

Después de la tranquilidad del año anterior, el equipo vuelve a sufrir. Baraja rompe lazos con la afición, que pide de forma constante su marcha del club después de los malos resultados. El 23 de diciembre abandona el club, dejando al equipo con doce puntos en 18 partidos. Para tratar de solventar la situación, el club ficha a Carlos Corberán, que llega desde la segunda división inglesa. Con números dignos de clasificación a Liga de Campeones, el equipo consigue darle la vuelta a una situación que parecía insalvable, pues hasta la jornada 26 había pasado 25 de ellas en descenso. El equipo termina con 46 puntos, seis por encima del descenso. Corberán consiguió la salvación, ganándose la continuación en la próxima temporada.

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Carlos Corberan dando órdenes a Diego López durante un partido de la temporada 2024-25 / EFE

2025-26

Otra campaña en la que se mantiene al entrenador en los banquillos durante todo el año, algo que parece ser extraño. El Valencia, pese a coquetear con los puestos de descenso durante gran parte de la primera mitad de la temporada, mantuvo la confianza en Carlos Corberán. El equipo llegó a la última jornada estando matemáticamente salvado y con opciones de entrar en puestos de competición europea, pero sin depender únicamente de su resultado. En Copa del Rey el equipo cae en cuartos de final frente al Athletic, y en liga logra un noveno puesto, quedandose a dos puntos de la clasificación a puestos europeos, un maquillaje insuficiente a una temporada poco digna para el Valencia.