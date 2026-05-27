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Arnaut Danjuma lanza a los valencianistas un mensaje sobre su futuro: “Volveremos más fuertes”

El atacante, muy discreto en dos tercios de la temporada, asume que el curso del Valencia no ha estado “a la altura” de lo que merece la afición

Danjuma festeja con la señal de la 'Cobra' el gol que le hizo al Oviedo

Danjuma festeja con la señal de la 'Cobra' el gol que le hizo al Oviedo / José Manuel López

María Bas

Arnaut Danjuma ha cerrado la temporada con un mensaje a la afición de Mestalla. El futbolista neerlandés se dirigió a los valencianistas a través de una publicación en Instagram en la que, además de agradecer el recibimiento que ha tenido en su primera campaña en Mestalla, dejó una frase con inequívoco aroma de continuidad: “Volveremos más fuertes, trabajaremos aún más y daremos todavía más la próxima temporada”.

El atacante reconoció que el curso no ha respondido a las expectativas de la afición. “Esta temporada, sin duda, no ha estado a la altura de lo que vosotros merecéis”, escribió Danjuma, antes de transformar ese diagnóstico en una promesa colectiva: “Llevar a este club hermoso, junto a su increíble afición, al lugar que merece”.

Su mensaje llega después de una primera temporada en la que Danjuma ha disputado 22 partidos oficiales con el Valencia, con un balance de 4 goles y 2 asistencias en 1.296 minutos. En LaLiga firmó 3 goles y 1 asistencia en 19 encuentros, mientras que en la Copa del Rey añadió 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos.

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“Lo especial que es este club”

Más allá de los números, el texto del futbolista apunta a una voluntad clara: no quedarse en el lamento. “Siempre intento dar lo mejor de mí y entregarlo todo por este club, por la afición y por mis compañeros”, señaló Danjuma, que también subrayó el impacto que ha tenido en él su llegada al Valencia: “Ahora entiendo de verdad lo especial que es este club”. Por ñultLa despedida, lejos de sonar a adiós, tuvo tono de hasta pronto. “Descansa y nos vemos pronto”, cerró el neerlandés.

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