La Diputación de Valencia concede 1,3 millones de euros en ayudas al deporte

La Diputación de València ha aprobado la concesión de 1,3 millones de euros en ayudas al deporte provincial, informó la propia institución. Dichas subvenciones se dividen en cuatro apartados: 270.000 euros para la organización de eventos deportivos; 851.000 para financiar la participación de clubes en competiciones oficiales; 100.000 euros para pilotos de motociclismo; y otros 85.000 euros para pilotos de automovilismo.

“Estas ayudas resultan fundamentales para federaciones de deportes minoritarios y clubes no profesionales, que sin el apoyo de la Diputación no podrían continuar con la práctica deportiva. La corporación se confirma como un pilar fundamental para el deporte base de la provincia”, ha destacado el diputado Pedro Cuesta.

Noticias relacionadas

Entre esos deportes se encuentran la esgrima, el ajedrez, el béisbol, el kayak polo, el billar, el aerobic o la pesca, entre otros.