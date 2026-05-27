Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaReunión ConselleriaUCO PSOE FerrazManifestación València hoyCostco PaternaVenta pisos ValenciaFestival de les Arts
instagramlinkedin

La Diputación de Valencia concede 1,3 millones de euros en ayudas al deporte

La institución provincial destinará 1,3 millones de euros a federaciones y clubes, con especial atención a los deportes minoritarios y de base.

Carrera popular patrocinada por la diputación

Carrera popular patrocinada por la diputación / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Valencia

La Diputación de València ha aprobado la concesión de 1,3 millones de euros en ayudas al deporte provincial, informó la propia institución. Dichas subvenciones se dividen en cuatro apartados: 270.000 euros para la organización de eventos deportivos; 851.000 para financiar la participación de clubes en competiciones oficiales; 100.000 euros para pilotos de motociclismo; y otros 85.000 euros para pilotos de automovilismo.

“Estas ayudas resultan fundamentales para federaciones de deportes minoritarios y clubes no profesionales, que sin el apoyo de la Diputación no podrían continuar con la práctica deportiva. La corporación se confirma como un pilar fundamental para el deporte base de la provincia”, ha destacado el diputado Pedro Cuesta.

Noticias relacionadas

Entre esos deportes se encuentran la esgrima, el ajedrez, el béisbol, el kayak polo, el billar, el aerobic o la pesca, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
  3. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  4. Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta
  5. Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa
  6. Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
  7. Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València
  8. Lecciones de una huelga docente indefinida

Israel ordena la evacuación forzosa de Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano

Israel ordena la evacuación forzosa de Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano

La Diputación de Valencia inyecta 1,3 millones de euros al deporte valenciana

Gandia destina 360.000 euros a franjas perimetrales de protección contra incendios en Molló, Santa Marta, Cases de l’Algar y Cova Negra-Meravelles

Gandia destina 360.000 euros a franjas perimetrales de protección contra incendios en Molló, Santa Marta, Cases de l’Algar y Cova Negra-Meravelles

Queralt Casas, una histórica que deja el Valencia Basket

La comunidad educativa de l’Horta intensifica las protestas contra Conselleria con cadenas humanas y movilizaciones

Operarios de Alaquàs rescatan a una cría de cernícalo común en un polígono industrial

Operarios de Alaquàs rescatan a una cría de cernícalo común en un polígono industrial

Power Electronics recibe el X Premio Conexus en una edición marcada por la proyección internacional del talento valenciano

Power Electronics recibe el X Premio Conexus en una edición marcada por la proyección internacional del talento valenciano

Inclusión e igualdad de oportunidades: Gandia forma parte de las catorce ciudades que participarán en la Semana Social de la ONCE 2026

Inclusión e igualdad de oportunidades: Gandia forma parte de las catorce ciudades que participarán en la Semana Social de la ONCE 2026
Tracking Pixel Contents