La marea rosa volverá a teñir València: la Carrera de la Mujer celebra su quinta edición en la 'Ciudad del Running'

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana vuelve a València para celebrar la quinta edición. El vigesimosegundo circuito de la Carrera Nacional de la Mujer celebrará por cuarta vez la carrera el próximo domingo 7 de junio a las 9 horas. La 'Ciudad del Running' volverá a acoger a 'La Marea Rosa' bajo el mismo propósito que se fundó hace 22 años: fomentar el deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y demostrar a la población que el deporte también cambia vidas.

Más de 4000 mujeres cruzarán València con el 016 en el pecho, número del servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género. durante un recorrido de cinco kilómetros. La salida, que brindará homenaje a la campeona de Europa de surf adapatado Mireia Cabañes, se situará en la Avenida Ingeniero Manuel Soto y tendrá la llegada a meta junto al IES Isabel de Villena. Al finalizar la carrera, tendrá lugar el tradicional festival de Aeróbic y Fitness que se celebra tras cada edición.

Circuito de la Carrera de la Mujer de 2026 que tendrá lugar el próximo sábado 7 de junio en València / Carrera de la Mujer

Las vertientes solidarias

Un año más, la Carrera de la Mujer vuelve a mirar de frente a los afectados por la catástrofe que asoló València. En 2025, la carrera ya aportó un total de 10.951 euros a la 'Fundació Horta Sud', una cantidad que este año tienen intención de repetir. Gracias a las donaciones, la fundación ya ha conseguido recuperar materiales a más de 400 asociaciones esenciales para la vida comunitaria.

Además, la 'Feria SportWoman', donde las participantes recogerán sus dorsales y camisetas en el pabellón 7 de la Feria de València, dispondrá de actividades deportivas gratuitas y solidarias en las que podrá participar todo aquel que desee hacerlo. La Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación Española Contra el Cáncer de Mama (FECMA), Alanna o la Asociación AMU serán algunas de las beneficiarias de la carrera solidaria. También se donará lo recaudado con el merchandising de la carrera a FECMA, que a su vez lo donará a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que lo destinará íntegramente a financiar una beca para desarrollar un proyecto de investigación en cáncer de mama.

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La concejala de Educación, Deportes e Igualdad, Rocío Gil, ha destacado la importancia de la carrera y todo lo que significa para la ciudad, haciendo especial énfasis en la unión de las mujeres y de las causas solidaria sd ela carrera. "Es una gran marea de mujeres valientes, donde no solo corren juntas, sino que se acompañan", ha declarado la consejala. También ha querido animar a la gente a que se siga inscribiendo a través de la web oficial de la prueba.