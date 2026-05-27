La marea rosa volverá a teñir València: la Carrera de la Mujer celebra su quinta edición en la 'Ciudad del Running'
Más de 4.000 mujeres recorrerán cinco kilómetros por València con el número 016 en el pecho, símbolo de lucha contra la violencia de género.
La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana vuelve a València para celebrar la quinta edición. El vigesimosegundo circuito de la Carrera Nacional de la Mujer celebrará por cuarta vez la carrera el próximo domingo 7 de junio a las 9 horas. La 'Ciudad del Running' volverá a acoger a 'La Marea Rosa' bajo el mismo propósito que se fundó hace 22 años: fomentar el deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y demostrar a la población que el deporte también cambia vidas.
Más de 4000 mujeres cruzarán València con el 016 en el pecho, número del servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género. durante un recorrido de cinco kilómetros. La salida, que brindará homenaje a la campeona de Europa de surf adapatado Mireia Cabañes, se situará en la Avenida Ingeniero Manuel Soto y tendrá la llegada a meta junto al IES Isabel de Villena. Al finalizar la carrera, tendrá lugar el tradicional festival de Aeróbic y Fitness que se celebra tras cada edición.
Las vertientes solidarias
Un año más, la Carrera de la Mujer vuelve a mirar de frente a los afectados por la catástrofe que asoló València. En 2025, la carrera ya aportó un total de 10.951 euros a la 'Fundació Horta Sud', una cantidad que este año tienen intención de repetir. Gracias a las donaciones, la fundación ya ha conseguido recuperar materiales a más de 400 asociaciones esenciales para la vida comunitaria.
Además, la 'Feria SportWoman', donde las participantes recogerán sus dorsales y camisetas en el pabellón 7 de la Feria de València, dispondrá de actividades deportivas gratuitas y solidarias en las que podrá participar todo aquel que desee hacerlo. La Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación Española Contra el Cáncer de Mama (FECMA), Alanna o la Asociación AMU serán algunas de las beneficiarias de la carrera solidaria. También se donará lo recaudado con el merchandising de la carrera a FECMA, que a su vez lo donará a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que lo destinará íntegramente a financiar una beca para desarrollar un proyecto de investigación en cáncer de mama.
La concejala de Educación, Deportes e Igualdad, Rocío Gil, ha destacado la importancia de la carrera y todo lo que significa para la ciudad, haciendo especial énfasis en la unión de las mujeres y de las causas solidaria sd ela carrera. "Es una gran marea de mujeres valientes, donde no solo corren juntas, sino que se acompañan", ha declarado la consejala. También ha querido animar a la gente a que se siga inscribiendo a través de la web oficial de la prueba.
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