Otro verano de reconstrucción: Las altas y bajas en el Valencia CF

El Valencia CF afronta otro mercado de reconstrucción de su plantilla para la campaña 26-27. Y no solo por el mal rendimiento de gran parte del conjunto que, salvo sorpresa, seguirá entrenando Carlos Corberán, sino por meras matemáticas. Y es que el próximo 30 de junio hasta ocho futbolistas finalizan su relación contractual con la entidad de Mestalla, a lo que habría que sumar los jugadores que no cuentan para el técnico así como lesiones de larga duración.

La portería: el primer gran dilema

Julen Agirrezabala regresa al Athletic Club tras la cesión con opción de compra, una posibilidad que el Valencia no va a acometer. El buen rendimiento ofrecido por Stole Dimitrievski tras la lesión del portero vasco le ha valido para ganarse la renovación automática y seguir en Mestalla. Por su parte, Cristian Rivero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Falta por ver si Corberán se conforma con ambos y mete en dinámica del primer equipo a los dos porteros del filial (Vicente Abril y Raúl Jiménez) o si se busca otro carcerbero que compita con Dimitrienski, con Rivero de tercero, y se cede a los canteranos (recientemente renovados) a equipos de segunda división para que se fogueen.

Defensa: centrales y lateral derecho desierto

La zaga es uno de los aspectos marcados en rojo. Unai Núñez, Eray Cömert, Thierry Correia y Renzo Saravia terminan el 30 de junio su vinculación con el club. Como centrales, tienen contrato, César Tárrega, José Copete (que ha recaído de su lesión y no estará disponible para el inicio de LaLiga y su vuelta no se espera como mínimo hasta el mes de octubre) y Mouctar Diakhaby, además del regreso de Cenk (cedido en el Colonia), más el fichaje de Justin de Haas. El club ha pedido a Cömert que espere (tiene ofertas) y se le presentara una propuesta para seguir. En cuanto a los laterales, en el flanco derecho solo permanece con contrato Foulquier, a día de hoy lesionado y con un rendimiento en esta temporada muy bajo. Por tanto, adquiere carácter de urgencia el refuerzo, mínimo, de un jugador especifíco como ‘2’. Ahí aparece con fuera el nombre de Andrés García, del Aston Villa. En la izquierda, Gayà y Jesús Vázquez tienen contrato.

El mediocentro: Guido, Santamaría y Pepelu

El centro del campo también exige cirugía. Guido Rodríguez finaliza contrato el 30 de junio y Santamaría no ha contado en todo la segunda vuelta, acumulando 753 minutos en toda la temporada. Lo lógico es buscarle salida. Javi Guerra (con ofertas) debería ser la piedra angular del proyecto, visto su rendimiento en el final de temporada, con tres asistencias y tres goles, y Ugrinic ha demostrado su valía, además de tener contrato. Por contra, está la incógnita de Pepelu. El de Dénia fue un fijo en la primera vuelta, pero tras la llegada de Guido solo disputó 16 minutos en siete partidos, para volver a sumar minutos en el último tramo, jugando incluso de central a buen nivel. En este sentido, cabe recordar que el Valencia ya tiene atado al pivote Aliou Dieng (Malí) procedente de Al Ahly FC egipcio. Por otro lado, hombres como André Almeida, que en los últimos ocho partidos solo ha disputado 14 minutos, y Dani Raba, en el ostracismo desde su gesto en Pamplona (jornada 2) al ser sustituido en el primer tiempo por la expulsión de Gayà, apuntan a salir este verano del Valencia.

Francisco Calabuig

Bandas huerfánas y un tercer delantero

La lesión de Diego López supone otro contratiempo para este verano. El astuariano sufrió una rotura de cruzado y su vuelta no se producirá hasta 2027. Esta importante baja, más la marcha de Ramazani (seis goles), que concluye cesión y todo apunta que no no repetirá, obliga a mover ficha en la banda derecha. Mientras Luis Rioja, uno de los habituales (con 2636 minutos en 37 partidos), tiene contrato, Danjuma no ha ofrecido el rendimiento esperado (ha ido de más a menos, con tres goles en el primer mes y medio de competición) y podría salir. Llegó a coste cero, pero el Villarreal tiene un 50% de sus derechos.

Por último, Sadiq y Hugo Duro tienen contrato en la posición de ataque. El nigeriano fue una petición expresa de Carlos Corberán y acaba LaLiga con cuatro goles, aunque en los últimos cuatro partidos no ha sido titular. Duro finaliza el campeonato con diez dianas, y suma ya tres torneos ligueros siendo el máximo goleador del equipo. Por su parte, Lucas Beltrán vovlerá a la Fiorentina tras su cesión, por lo que será neceraria la presencia de un tercer atacante para entrar en la rotación.

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Capacidad de inversión

Con este panorama, el Valencia precisa la llegada de entre seis y ocho futbolistas solo para suplir los que finalizan contrato y los que están lesionados (Diego López o Foulquier), que serían más en caso de que se produzcan las salidas de hombres que parece no contar para el técnico, como Santamaría, Raba, Danjuma o Almeida. En definitiva, otro verano de reconstrucción en el que la capacidad de inversión de Peter Lim marcará hacia dónde camina la entidad de Mestalla.