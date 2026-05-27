Dani Parejo le hace ojitos al Valencia CF ante un posible regreso: "Ha sido mi vida. El Valencia es el Valencia"

“Ahora no me planteo nada porque no tengo nada”. Son palabras de Dani Parejo tras finalizar su etapa en el Villarreal, en el que ha permanecido seis temporadas. Pero el centrocampista hace ojitos al Valencia, que “ha sido mi vida”, para un último baile a sus 37 años.

Parejo, en una entrevista al Larguero de la Cadena Ser, no oculta que ante una llamada del Valencia CF, en el que fue capitán en la mejor etapa de Meriton, con dos clasificaciones para la Champions y la Copa del Rey del Centenario, se lo pensaría, no cerrando la puerta a su regreso. “Llevo 15 años viviendo en Valencia, tengo muchísimos amigos del Valencia, que me dicen ‘tienes que volver, eres unos de los nuestros’”, relataba.

En este sentido, el mediocentro afirma que el Valencia “ha sido mi vida, he jugado aquí 9 años, he ganado un título”, para ahondar en su cariño al club en que “lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan. Yo voy por la calle y la gente me ama, me quiere muchísimo y eso es lo más bonito”, insiste. Por tanto, ante la posibilidad, más deseo de la afición que del club, de poder retirarse en la entidad de Mestalla, Parejo admite que “es un halago” y “si sale la oportunidad tendría que pensar y valorar, pero al final el Valencia es no de los mejores club de europa, tiene una masa social increible y la historia y sus titulos estan ahí. El Valencia es el Valencia”, sentenció.

Y en ese ofrecimiento/declaración de amor, Parejo reconoce que la cuestión económica no sería un impedimiento para volver a un club con las estecheces que no tenía cuando lo regalaron al Villarreal. “Eso es lo menos importante”, dijo, aunque bromeó con que no me salga a pagar. La vida está muy cara, los hijos, la gasolina por las nubes…”. De hecho, en ese argumentario, insitió que “el tema económico no me preocupa” ante la posibilidad de una oferta de Arabia o Qatar. “No lo sé, está todo muy reciente, tendría que hablarlo con la familia”, señalaba, aunque remarcaba que su intención es “disfrutar del fútbol” ya que se siente “física y mentalmente capacitado”.

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Su salida del Villarreal

Sobre su salida del Villarreal, sus declaraciones no ocultan cierto regusto amargo. “Ne hubiese gustado (seguir) más tiempo. Son decisiones que tienen que tomar, pero el club quería buscar otro perfil, Marcelino tampoco sigue, es un año distinto a la hora de planificar y han decidido que no siga. Nadie es eterno y primordial y toca aceptarlo”.