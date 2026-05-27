Queralt Casas abandona el Valencia Basket tras siete temporadas
El Valencia Basket se despide de Queralt Casas, figura clave en once títulos, cuya marcha se hará efectiva el próximo 30 de junio tras siete años de éxitos
La capitana del Valencia Basket Queralt Casas no continuará en el equipo valenciano una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio, según anunció este miércoles el club valenciano.
La jugadora internacional de 33 años ha militado en el conjunto valenciano las siete últimas temporadas en las que ha ido partícipe importante de todos los títulos conquistados: cuatro título de Liga, dos Copas de la Reina, tres Supercopas de España, una Eurocopa y una Supercopa de Europa.
En el verano de 2022 cogió el testigo de la entonces capitana Anna Gómez, por lo que ha levantado con sus manos ocho de esos once títulos, culminados este mes de mayo con la cuarta LF Endesa consecutiva en el Roig Arena.
Por siete años histórico
El club valenciano ha avanzado en su redes el adiós de la jugadora catalana: "Gracias a ti, Queralt. Hoy separamos con Queralt Casas un camino que quedará marcado para siempre en la historia del Valencia Basket. Por 7 años históricos. Por 7 años para siempre. Gracias por liderar. Gracias por construir. Gracias por todo, motocapi".
Queralt Casas llegó a Valencia Basket en la temporada 2019-20, la segunda del equipo en la máxima categoría, para ayudar, con su experiencia, a dar un paso más en los objetivos y configurar ese bloque de jugadoras nacionales que formarían la columna vertebral del equipo las siguientes campañas. En esa trayectoria fue nombrada MVP nacional de la liga en su primera campaña, además de MVP de la EuroCup Women, el primer título de la historia del equipo.
Grandes números
En el plano individual, Casas deja el club como la jugadora con más partidos de Valencia Basket con un total de 329, además, también queda como la jugadora con más puntos (2.556), con más rebotes (1.388) y con más robos (534). Por otra parte, es Top 3 de asistencias (819) y Top 5 de triples (158).
El club expresa en su comunicado que "Valencia Basket quiere agradecer a Queralt Casas su trabajo, entrega y compromiso durante las siete temporadas en las que ha llevado la camiseta taronja, Casas se marcha como la jugadora más importante de la historia hasta la fecha", a la vez que indicó que "quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y recordarle que siempre será parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Queralt!"
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