El aviso de Pedro Martínez: "Los jugadores y entrenadores llegamos, estamos y nos vamos, el Valencia sigue existiendo"

El Valencia Basket se enfrenta este fin de semana, viernes y domingo, a los últimos dos partidos de liga antes de afrontar los playoffs. Dreamland Gran Canaria y Barcelona serán los rivales a los que se enfrentará el conjunto valenciano antes de comenzar la pelea por el titulo liguero. El equipo, que ya se encuentra matemáticamente clasificado para la postemporada, peleará para lograr el segundo puesto que le daría el 'factor cancha' en unas hipotéticas semifinales, pero sin darle especial importancia:"Prefiero llegar muy bien y no tener el factor pista" ha declarado Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, que ha hablado en rueda de prensa.

El conjunto 'taronja' recibe el viernes a las 20.30 horas a Dreamland Gran Canaria, en lo que será la última jornada oficial y unificada por la liga. Sin embargo, la 'Final Four' de la Euroliga hizo que se tuviera que aplazar el partido contra el Barcelona programado para el sábado 23. Montero, Badio, Pradilla y compañía deberán viajar el domingo a la ciudad condal para disputar el que será su último partido de liga esta temporada. Un partido al que llegan con las bajas de Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Kam Taylor y Braxton Key, según ha confirmado el entrenador del equipo.

A la defensa de Jean Montero

El equipo buscará resolver las dudas de los últimos partidos en defensa sin Braxton Key, uno de sus valuartes defensivos. El entrenador, consciente de la bajada del nivel defensivo de sus jugadores ha querido defenderlos. "Mi trabajo es ponerme exigente como entrenador, pero es normal que demos un poco de bajón, es algo frustrante pero también tengo que tener empatía con los jugadores para entenderlo" ha declarado el técnico catalán, que no ha querido explayarse tampoco con el estado anímico de sus jugadores. Caso particular el de Jean Montero, estrella del Valencia del que han salido múltiples rumores de traspaso desde su partido de 'Final Four'.

"Montero es un magnífico profesional, pero yo lo veo súper centrado con nosotros", señala el técnico. Los rumores de salida no están afectando a los jugadores, que siguen comprometidos con el equipo hasta el final de temporada, pero lo más importante sigue siendo el club, según dice el propio entrenador. "Los jugadores y entrenadores llegamos, estamos y nos vamos, pero el Valencia Basket va a seguir existiendo", sostiene Pedro Martínez

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Jean Montero celebra una canasta durante los playoffs de Euroliga con Valencia Basket. / EFE

El entrenador también se ha acordado de Álvaro Cárdenas, sin descartar la posibilidad de que juegue el viernes contra Gran Canaria, equipo en el que pasó Pedro Martínez diez años de su carrera y al que le desea que no descienda, y el domingo contra el Barcelona. También ha criticado la falta de sensibilidad de la ACB al poner el partido aplazado contra el equipo catalán después de que la temporada regular haya finalizado. "No han tenido la sensibilidad para empezar un poco más tarde los playoff, tenemos que jugar sin tiempo de preparación".