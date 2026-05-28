Luz verde a la segregación de las parcelas para ejecutar el terciario del Nou Mestalla

Que las obras del Nou Mestalla están en marcha, con el objetivo de inaugurar el estadio en verano de 2027, es una realidad. De hecho, las pilastras que rodean el estadio están izadas y el montaje de la cubierta parece inminente. Pero al recinto donde rodará el balón se añaden otros dos elementos que deben completar el complejo de Cortes Valencianas: el terciario y el polideportivo de Benicalp.

Y la ejecución de terciario parece que está más cerca de arrancar. Y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha dado luz verde a la segregación de la parcela que adquirió la firma valenciana Atitlan para la construcción de dos torres de hasta 16 y 20 alturas, con usos hoteleros y comerciales . Tal como especifica la resolución municipal, se resuelve separar una pastilla de 10.200 metros cuadros situada entre las calles Bernardo España y Nicasio Benlloch del suelo que ocupa actualmente el estadio deportivo. Con el cumplimiento de este trámite administrativo, la empresa que lideran Roberto Centeno y Aritza Rodero ya dispone de los 40.000 metros que compró y podrá presentar ante el propio consistorio valenciano la petición de licencia para el inicio de la obras.

Figuración del área terciaria junto al Nou Mestalla / L-EMV

En este sentido, cabe recordar que en la reanudación de las obras del campo, la constructora comenzó los trabajos por su fachada norte, dado que en esa zona se encuentra la principal vía de evacuación en caso de emergencia. Y ese no es un detalle menor. Cuando el estadio abra sus puertas, la estructura de cimientos de las dos torres del terciario deberán estar a cota cero, es decir, a ras de suelo, para facilitar el tránsito de aficionados y de vehículos de emergencia en caso de necesidad. De hecho, está contemplada una franja entre los edificios del terciario y el propio estadio habilitada para emergencias. En este sentido, la hoja de ruta de Atitlan pasa por cumplir y tener la estructura finalizada a cota cero cuando se inaugure el Nou Mestalla.

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Las formas de pago

Además, en el acuerdo de compraventa del suelo terciario, se acordó que Atiltlan no desembolsaría de golpe los 35 millones, sino que lo abonará de manera gradual conforme el estadio vaya concluyendo fases. Con esa cláusula, la firma valenciana se garantiza que su suelo terciario, con sus dos torres incluidas, podrá explotarse junto a un estadio en funcionamiento y no verse abocada a una nueva paralización del recinto futbolístico. En este sentido, el proyecto inmobiliario tiene un plazo de ejecución no menor a dos años, con lo que si se cumplen los tiempos marcados por el Valencia CF, el Nou Mestalla abrirá sus puertas y las obras del terciario estarán en marcha, circunstancia que no es incompatible, como sostienen las partes.