Encuentro de aprendizaje para elevar el nivel del Taekwon-Do ITF

Los clubes de Taekwon-Do ITF de la provincia de Valencia siguen creciendo y dando pasos para perfeccionar el nivel de sus integrantes y dar a conocer más esta disciplina. El Encuentro de clubes de Valencia congregó en Torrent a tres de las entidades con más trayectoria de la comunidad en este arte marcial, RAM Valencia, Alfa Taewkon-Do Montserrat y Dojang Arena 1 Torrent. Con la idea de compartir experiencias, mejorar el nivel de las técnicas, formas y combates, y preparar conjuntamente eventos y competiciones del próximo calendario, se dieron cita más de 50 participantes.

Con instructores cinturón negro de diversos niveles, y algunos de sus alumnos más experimentados, las sesiones fueron de lo más enriquecedoras, afianzando conocimientos y ganando en confianza para los retos venideros. También hubo lugar para la convivencia, conocer a otros apasionados de este deporte y plantear acciones conjuntas para dar más a conocer el Taekwon-Do ITF en la provincia de Valencia.

Este encuentro interclubes de la provincia de Valencia también sirvió para estar más coordinados de cara a la organización de eventos, logística en viajes y competiciones, y a otras cuestiones de interés común en la administración de los clubes. Sin duda, otra forma de seguir creciendo en el deporte valenciano.

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“Hemos de seguir trabajando, para dar mejores resultados al Taekwon-Do ITF valenciano, es bueno conocerse y aprender de nuestros compañeros y por eso organizar encuentros interclubes como este. Esperamos que de estas acciones puedan llegar mejores resultados para Valencia, y atraer eventos de calidad de nuestra disciplina a la ciudad y a la provincia”, comentó Rafael Estrada, director Club Dojang Arena Uno de Torrent y uno de los organizadores del encuentro.