Encuentro de aprendizaje para elevar el nivel del Taekwon-Do ITF
Tres clubes y casi 50 deportistas se citan en Torrent en una jornada para conocer la disciplina
Los clubes de Taekwon-Do ITF de la provincia de Valencia siguen creciendo y dando pasos para perfeccionar el nivel de sus integrantes y dar a conocer más esta disciplina. El Encuentro de clubes de Valencia congregó en Torrent a tres de las entidades con más trayectoria de la comunidad en este arte marcial, RAM Valencia, Alfa Taewkon-Do Montserrat y Dojang Arena 1 Torrent. Con la idea de compartir experiencias, mejorar el nivel de las técnicas, formas y combates, y preparar conjuntamente eventos y competiciones del próximo calendario, se dieron cita más de 50 participantes.
Con instructores cinturón negro de diversos niveles, y algunos de sus alumnos más experimentados, las sesiones fueron de lo más enriquecedoras, afianzando conocimientos y ganando en confianza para los retos venideros. También hubo lugar para la convivencia, conocer a otros apasionados de este deporte y plantear acciones conjuntas para dar más a conocer el Taekwon-Do ITF en la provincia de Valencia.
Este encuentro interclubes de la provincia de Valencia también sirvió para estar más coordinados de cara a la organización de eventos, logística en viajes y competiciones, y a otras cuestiones de interés común en la administración de los clubes. Sin duda, otra forma de seguir creciendo en el deporte valenciano.
“Hemos de seguir trabajando, para dar mejores resultados al Taekwon-Do ITF valenciano, es bueno conocerse y aprender de nuestros compañeros y por eso organizar encuentros interclubes como este. Esperamos que de estas acciones puedan llegar mejores resultados para Valencia, y atraer eventos de calidad de nuestra disciplina a la ciudad y a la provincia”, comentó Rafael Estrada, director Club Dojang Arena Uno de Torrent y uno de los organizadores del encuentro.
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