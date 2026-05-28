Thierry Rendall se despide rajando: "El Valencia CF es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico"

Era verano de 2019 cuando Thierry Rendall llegó al Valencia CF siendo un prometedor lateral derecho con pocos partidos en la élite en el Sporting de Portugal. Los 12 millones de euros que costó le lastraron en sus inicios, pero también hasta su último día como valencianista. Sus buenas cualidades nunca llegaron a asentarse, en gran parte por culpa de las lesiones, que han sido muchas y de manera casi ininterrumpida.

En las siete temporadas en las que ha defendido la camiseta del Valencia CF, dos fueron acordes a lo que se esperaba de él, destacando tanto con la confianza de Javi Gracia como con José Bordalás e incluso una fase con Gattuso. Sus rotaciones con Foulquier no lograron sacar lo mejor de ninguno de los dos y ahora la aventura del portugués llega a su fin con 27 años reciéncumplidoss. No le faltarán novias, pero lo cierto es que su ciclo en Mestalla lo ha dado por terminado en una entrevista a 'Flashcore', donde también se ha despachado a gusto contra el club.

El Thierry más crítico ha levantado la voz, quizá ahora que sabe que no será renovado y que la prioridad de Ron Gourlay pasa por reforzar el carril derecho. El diestro asegura que no tener un objetivo claro "fue un error desde el principio", además de marcar la derrota contra el Oviedo como un punto de inflexión en la que la temporada "empezó a ser inestable".

"Con Baraja las cosas no iban bien y a veces, con un cambio de aires y de métodos de trabajo, puedes cambiar la mentalidad. Eso es lo que ha conseguido el entrenador. Este año hemos tenido más dificultades, no creo que hayamos alcanzado todo nuestro potencial. Llegamos a un punto en el que perdimos nuestra identidad, estuvimos un poco perdidos en algunos partidos y eso nos perjudicó", dijo.

Thierry disputa un balón durante el Valencia - Oviedo / EFE

Inestabilidad en el club, pero agradecimiento a Mestalla

El lateral luso asegura que falta estabilidad. "El Valencia CF es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Nos guste o no, eso es perjudicial y creo que la culpa también es nuestra", añade haciendo autocrítica. Lo que destaca también es la "sensación increíble de tener siempre a más de 40.000 personas en el estadio".

Noticias relacionadas

Sus lesiones, un lastre

Tras 11 meses lesionado y sin pretemporada, se lesionó de los isquios cuando empezaba a coger forma. "Después de mi primera lesión en el Valencia, me tacharon de jugador de cristal y esto me afectó psicológicamente. Hubo momentos en los que no debería haber jugado, pero por culpa de la etiqueta acabé forzándome", reconoció en la entrevista sin apuntar directamente al cuerpo médico o staff.