Arranca la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas, en directo: comienza el gran evento deportivo de la escalada mundial

Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.