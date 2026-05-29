Carreño sigue sorprendiendo y se planta en octavos de Roland Garros

Tremendo Pablo Carreño. El español se ha clasificado a los octavos de final de Roland Garros tras vencer en tres mangas a Thiago Tirante (7-6, 7-5, 3-6) y jugará la segunda semana del torneo parisino. Nadie le esperaba, pero su solidez desde la primera ronda está siendo admirable y ha ganado los tres primeros partidos sin apenas desgaste ni sets perdidos.

El asturiano había tenido un debut plácido ante Jiri Lehecka, uno de los cabezas de serie para el torneo, y consiguió un triunfo por la vía rápida, en tres mangas. Todavía fue más tranquilo el duelo ante Thanasi Kokkinakis, que se había vaciado en su debut y se vio obligado a retirarse. Por tanto, la frescura del español era ideal para afrontar una ronda tremendamente física.

Pablo Carreño, en Roland Garros / MOHAMMED BADRA

Tirante se encontró con una pared al otro lado de la pista. Cuando su derecha no estaba del todo afilada, el español devolvía todo y era capaz de incomodar desde el resto. Durante los dos primeros sets, recordó al mejor Carreño, a su versión más vintage. La tercera manga cayó del lado del argentino, que encontró mejores sensaciones con la derecha. Pero, a pesar de acercarse en el marcador, Pablo tenía claro que el partido era suyo.

Tras derrotar al argentino, Carreño disputará por cuarta vez los octavos de final de Roland Garros. Un logro que ya consiguió en los años 2017, 2020 y 2021. Alcanzó los cuartos de final en las dos primeras fechas. Después de dos años duros a nivel profesional, superando lesiones y sin encontrar el ritmo competitivo, el asturiano ha rejuvenecido en la capital francesa.

Su próximo rival saldrá del ganador del partido entre Rafa Jódar y Alex Michelsen. Por tanto, existe la posibilidad de que se dé un duelo español en octavos, algo totalmente inesperado después de la baja de Carlos Alcaraz. De este modo, el país se aseguraría la presencia de uno de los suyos en la antepenúltima ronda del Grand Slam parisino.

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El potencial rival de ambos en los cuartos de final sería Alexander Zverev, que tiene una oportunidad única de levantar el primer Grand Slam de su carrera tras la derrota de Jannik Sinner en segunda ronda. Visto lo visto en las primeras rondas, soñar no es una posibilidad, es una obligación.