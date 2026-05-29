El mercado de fichajes del Valencia CF: españolizar el equipo y futbolistas con mentalidad y 'piernas'

El Valencia CF afronta un exigente mercado de fichajes con el que mejorar el resultado deportivo del curso recién concluido, y con el objetivo que se ha marcado el club para para lo próxima temporada: alcanzar plaza europea para estrenar a lo grande el Nou Mestalla.

El club admite que la campaña que concluyó el pasado sábado en Mestalla ante el FC Barcelona les deja el regusto agridulce: buena la respuesta del conjunto de Carlos Corberán en la segunda vuelta frente a una primera manga desastroza, con un balance de 17 puntos y solo tres victorias y con una imagen inaceptable en partidos ante Oviedo, Barça o Real Madrid, por poner un ejemplo. De hecho, el técnico estuvo en la cuerda floja en los meses de diciembre y enero por los malos resultados, pero el CEO de fútbol Ron Gourlay aplicó su estrategia de estabilidad, de aguantar la fuerte presión del entorno y de Mestalla, y de que los cambios (de entrenador) no siempre consiguen el objetivo deseado.

En este sentido, el club atribuye los malos resultados a la falta de consistencia del equipo, derivada, en parte, en la dificultad para reponer en el mercado de verano la columna vertebral que tan buen resultado tuvo durante la segunda vuelta 24-25: Mamardashvili, Mosquera, Barrenechea y Sadiq. En cambio, desde la entidad de Mestalla ponen de manifiesto que con la llegada de Sadiq y Guido, unida a la de Unai Núñez, el equipo enderezó el rumbo sumando 32 puntos, puestos Champions en la segunda vuelta. De ahí que el Valencia se marca el objetivo de lograr plaza europea en el curso 26-27.

Corberán seguirá en el banquillo

Y con esa premisa afrontará el Valencia el marcado de fichajes. La primera es que Carlos Corberán seguirá siendo el inquilino del banquillo de Mestalla. El entrenador tiene contrato hasta junio de 2027, y si bien el club admite que hablará con el de Cheste para una posible ampliación, conversaciones que no será ni pronto ni tarde, en cambio desmiente que tenga la ampliación de ese contrato firmada en un cajón. Por otro lado, la intención del técnico es tener ocupadas las 25 fichas del primer equipo y que tres jugadores del filial entren en la dinámica del primer equipo. Dentro del cupo de fichas, se incluyen la de los jugadores que tienen muy complicado iniciar la Liga por lesión: Copete, Foulquier y Diego López. También están lesionados y tienen vinculación con el Valencia: Canós y Alberto Marí.

E en lo que se refiere a los fichajes, el Valencia asegura tener un plan y una estrategia para esta ventana de fichajes, que considera muy importante con el que comenzar la temporada a pleno rendimiento de resultados y evitar que vuelvan los cánticos en Mestalla contra el técnico. Más allá de nombre propios como Guido, con el que se mantienen abiertas las conversaciones, Dimitrievski, que en breve se anunciará su renovación, o De Haas (central) y Dieng (pivote) ya fichados desde hace meses, el club desliza que no tiene necesidad imperiosa de vender y que en caso de hacerlo será por grandes ofertas a sus jugadores y reinvertir en la plantilla.para la que espera tener más músculo de Fair Play. En ese asterisco aparece la figura de Javi Guerra, al que se considera la piedra angular del proyecto, sobre todo viendo su gran final de temporada. En todo caso, siempre queda la opción de acudir a Singapur para obetener una inyección extra, como ocurrió en el mercado invernal.

Los perfiles de los fichajes

Y en cuanto al perfil de jugadores que busca el club, el departamento deportivo tiene anotado en rojo que los futbolistas que lleguen al Valencia aglutinen calidad, mentalidad y ‘piernas’ para darlo todo en el césped durante los más de noventa minutos que dura un partido de fútbol. A ello se suma la intención de españolizar el equipo. La idea es que dos de los fichajes sean producto nacional con el que conformar el corazón del equipo, un núcleo duro con una decena de jugadores españoles.

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Y para ahondar en el objetivo de españolizar el equipo (cabe recordar que el Valencia acabó la liga con trece futbolistas nacionales) , el club sigue peinado el marcado para incorporar al responsable del mercado español, en el que actualmente la cabeza visible es Manuel Ruz y que tiene a su cargo a una veintena de scouting, para tratar de encontrar el tipo de futbolista que prioriza la entidad de Mestalla de cara a la temporada 26-27.