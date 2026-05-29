El goleador que el Valencia CF necesita con urgencia

Si existe una ley que dicta sentencia en el mundo del fútbol como ninguna otra, sin duda, es la ley del gol. Y si algo le ha faltado al Valencia CF en las últimas temporadas es, precisamente, gol: el factor que decanta la balanza más allá de los méritos o el buen juego. Por ejemplo, la irrupción de Javi Guerra, autor de tres tantos decisivos en la recta final de LaLiga, impulsó a los valencianistas del riesgo del descenso a competir por el billete europeo de UEFA Conference League, que a la postre ha sido para el Getafe CF.

Durante la etapa de Meriton Holdings como máximo accionista del club, el Valencia solo ha superado la cifra de los 50 goles tras las 38 jornadas de LaLiga en cuatro ocasiones. Tres de ellas acabaron con el premio de la clasificación para la Liga de Campeones: la temporada 2014/15, en la que, con Dani Parejo como máximo artillero, se llegó a 70 tantos; la 17/18, con tres jugadores por encima de la decena de goles sumando un total de 65 dianas; y la 18/19, campaña del Centenario en la que el trabajo defensivo del equipo, con solo 35 goles en contra, hizo buenos los 51 a favor.

La sequía se ha agravado desde 2022 hasta la actualidad, en las cuatro campañas ligueras más recientes, en las que los réditos ofensivos han bajado a una media de 43 goles por temporada. Unos números propios de equipos que compiten por mantener la categoría antes que por hacerse sitio en las competiciones europeas. Cuatro años en los que Hugo Duro se ha quedado solo en el capítulo goleador. El madrileño ha sido el único integrante de la plantilla capaz de rebasar la decena de tantos por temporada. Anotó 13 en su mejor año futbolístico, el 23/24; 11 en el pasado 24/25; y en este curso, que terminó recientemente con la victoria sobre el Barcelona (3-1), se quedó en diez.

El perfil más necesario en la tercera ventana de Gourlay: Danjuma en el aire

Uno de los grandes deberes que tendría que solventar el Valencia en la tercera ventana de fichajes con Ron Gourlay, CEO de Fútbol, al frente es la adquisición de un jugador ofensivo con la habilidad suficiente para desequilibrar en los metros finales y aumentar la cuenta goleadora del equipo. Más si cabe tras las apuestas fallidas de esta pasada temporada con hombres como Arnaut Danjuma, Lucas Beltrán y Largie Ramazani.

Entre los tres apenas alcanzan los diez goles en LaLiga: tres el extremo neerlandés, que no vio portería desde finales de septiembre en Mestalla ante el Oviedo; uno el mediapunta argentino —aquel zapatazo en el Metropolitano desde fuera del área—; y seis el belga, que pasó desapercibido en la primera mitad del curso y mejoró sus prestaciones en la segunda, asumiendo el lanzamiento de penaltis, de los que convirtió tres. Beltrán y Ramazani, con cesiones acabadas, no seguirán... y Danjuma escribió un mensaje en redes en el que manifiesta su deseo de mejora el próximo curso. No obstante, su papel ha sido decepcionante y, si se encuentra un destino que le encaje, lo prioritario es darle salida. Aunque esta no se prevé nada sencilla.

Carencia de regularidad en la segunda línea

El gol ha marcado diferencias para bien y para mal, especialmente para lo segundo, en el Valencia de los últimos años. Carente de llegadores que rindan con regularidad, pese a los fogonazos de Javi Guerra o Diego López, el equipo ha dependido en exceso del rendimiento de Hugo Duro y Umar Sadiq. De hecho, tanto desde enero de 2025 como desde el primer mes de este 2026, la aportación del nigeriano significó un estímulo clave para la permanencia en Primera División. El ex de la Real Sociedad ha marcado nueve dianas en los 36 partidos de LaLiga que contabiliza con el Valencia entre dos temporadas.

Nadie supera la barrera de 15 goles, ni surge ninguna dupla letal

Los números desnudan las urgencias del equipo de Carlos Corberán. Desde 2018 ningún jugador del Valencia sabe lo que es superar la barrera de los 15 goles en LaLiga. En aquella temporada 2017/18, también previa a una Copa del Mundo, Rodrigo Moreno alcanzó las 16 dianas... pero no se quedó ahí el acierto goleador del equipo: Simone Zaza sumó 13 y Santi Mina, 12.

Además, han transcurrido cuatro temporadas enteras sin que el Valencia haya sido capaz de reunir dos jugadores con cifras goleadoras por encima de los diez tantos. La última vez fue en el curso 2021/22, en el que se desperdició la ocasión de meterse en Europa con la atención centrada en la final de Copa. Carlos Soler y Gonçalo Guedes, ambos hoy en la Real Sociedad, igualaron a 11 goles. El valenciano hizo pleno de penaltis, siete de siete, y el portugués convirtió uno de dos lanzados. Hugo Duro les siguió los pasos con siete tantos.

Una década sin un gran goleador en Mestalla

A la temporada siguiente, la enfermedad goleadora del equipo se agravó. Nadie rebasó la media docena de goles: Justin Kluivert y Samu Lino empataron a seis tantos y, por detrás, gracias a dos penaltis, Edinson Cavani se quedó en cinco. Hace dos campañas, Hugo Duro llegó a su máximo, 13 goles, pero detrás de él apareció un abismo sin goles en jugada: Pepelu, siete desde los once metros, y Guerra, cuatro. El '8' de Gilet ha igualado este curso, con cuatro goles en Liga desde marzo, su mejor registro.

La pasada temporada, la 2024/25, Diego López dio señales de poder ser ese acompañante determinante unos metros por detrás del ‘9’. Fundamental en la reacción de la segunda vuelta, el joven asturiano terminó con ocho tantos, despertando el interés de equipos de Italia e Inglaterra y ganándose la renovación con el Valencia. Este curso 25/26, sin embargo, no ha podido continuar con su progresión y todo ha acabado en negro para él con una grave lesión de rodilla que provocará que no vuelva a competir hasta 2027.

Durante toda la trayectoria del Valencia bajo la administración de Peter Lim, solamente en cuatro temporadas el equipo contó, al final de Liga, con dos goleadores que totalizaran entre ambos más de una veintena de goles. En las últimas siete campañas, tan solo ocurrió en la excepcional temporada 21/22, en la que Soler y Guedes llegaron a los 22, aunque anotando ocho desde los once metros. Antes, Rodrigo y Zaza llegaron a 29 tantos en 2018, y Parejo y Alcácer a 23 y 21 goles totales entre ambos en 2015 y 2016, respectivamente.

A la espera del rendimiento que pueda dar Umar Sadiq con una temporada entera en nómina del Valencia, a la hora de confeccionar la próxima plantilla se abre un abismo preocupante en las posiciones de ataque: la ausencia de un futbolista de segunda línea —medio ofensivo, extremo o mediapunta— que auxilie al equipo con una suma importante de goles. Un factor diferencial en la anhelada subida de objetivos deportivos por parte del aficionado valencianista. Una pieza sinónimo de gol que siempre se paga cara en los mercados del fútbol, y por la que Lim hace demasiados años que no abre la mano.

Máximos goleadores VCF en las 12 ediciones de LaLiga con Lim

Temporada 2025/26

Hugo Duro: 10 goles (1 de penalti)

Largie Ramazani: 6 goles (3 de penalti)

Diego López: 4 goles

Javi Guerra: 4 goles

Guido Rodríguez: 4 goles

Umar Sadiq: 4 goles

Temporada 2024/25

Hugo Duro: 11 goles (1 de penalti)

Diego López: 8 goles

Umar Sadiq: 5 goles

Temporada 2023/24

Hugo Duro: 13 goles

Pepelu: 7 goles (7 de penalti)

Javi Guerra: 4 goles

Temporada 2022/23

Samu Lino: 6 goles

Justin Kluivert: 6 goles (1 de penalti)

Edinson Cavani: 5 goles (2 de penalti)

Temporada 2021/22

Gonçalo Guedes: 11 goles (1 de penalti)

Carlos Soler: 11 goles (7 de penalti)

Hugo Duro: 7 goles

Temporada 2020/21

Carlos Soler: 11 goles (7 de penalti)

Maxi Gómez: 7 goles

Gonçalo Guedes: 5 goles

Manu Vallejo: 5 goles

Temporada 2019/20

M axi Gómez: 10 goles

Dani Parejo: 8 goles (5 de penalti)

Kevin Gameiro: 6 goles

Temporada 2018/19

Dani Parejo: 9 goles (5 de penalti)

R odrigo Moreno: 8 goles

Santi Mina: 7 goles

Temporada 2017/18

Rodrigo Moreno: 16 goles (1 de penalti)

Simone Zaza: 13 goles

Santi Mina: 12 goles (1 de penalti)

Temporada 2016/17

Simone Zaza: 6 goles

Munir El Haddadi: 6 goles

Santi Mina: 6 goles

Rodrigo Moreno: 5 goles

Temporada 2015/16

Paco Alcácer: 13 goles (2 de penalti)

Dani Parejo: 8 goles (2 de penalti)

Álvaro Negredo: 5 goles

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Temporada 2014/15