Manuel Pastor: "No me genera presión representar a mi país, me encanta"

El deportista español de escalada Manuel Pastor recibe en exclusiva a El Periódico de España tras haber conseguido clasificarse para las semifinales masculinas de boulder de las World Climbing Series de Madrid que se disputarán este sábado. El escalador disputa un campeonato del mundo por segunda vez, pero rubrica su mejor registro personal al clasificar por vez primeras a semifinales de un mundial.

Pregunta: ¿Cómo se siente uno al clasificarse por primera vez a unas semifinales?

R: La verdad que es increíble. Encima aquí, en casa, que desde que salió la convocatoria de que se disputaría la competición no he parado de pensar en ello... de verdad, cada día lo hablaba con mi gente, con mi familia, con mi pareja, es un sueño.

P: ¿Ha venido mucha gente de Alicante para apoyarte y animarte?

R: Pues mucha, mucha, no lo sé, pero de calidad, seguro. He sentido su aliento y me han impulsado un montón.

P: ¿Cómo se prepara uno para conseguir con tan solo 19 años meterse entre los mejores atletas del mundo?

R: Buena pregunta, a mi también me gustaría saber el secreto. Al final entreno como todos, esta gente se lo curra como yo, del primero al último. Trabajando día a día, pensando en el siguiente objetivo, no hay más secreto que eso.

P: Llama la atención que sois todos muy jóvenes, que habéis empezado a escalar prontísimo. En tu caso ¿a qué edad empezaste a escalar?

R: Mis padres son los dos escaladores, de siempre, así que yo ya estaba escalando desde que tenía un año. Llevo escalando desde que era muy pequeño.

P: ¿Y por qué el perfil que compite es el de un escalador extremadamente joven?

R: Yo creo que el estilo del Boulder sobre todo, se está pareciendo mucho al de la gimnasia. Necesitas ser flexible, ágil, coordinado, fuerte y a partir de los 24, salvo algún caso que sorprende que es increible, es un deporte que se está haciendo cada vez más profesional y tiende cada vez más a eso.

P: ¿Qué es más importante la fuerza, la velocidad de los movimientos o la planificación antes de escalar un bloque?

R: En el boulder lo más importante es la gestión de la competición. Controlar el tiempo, la gestión de los descansos y como resolver el problema. Eso es lo que diferencia a los mejores de los de media tabla.

P: Entendiendo que tu meta a corto plazo se centra en ganar las World Climbing Series de Madrid, ¿cuál es tu gran objetivo a largo plazo?

R: Sinceramente no lo pienso mucho, voy competición a competición y no pienso en nada más que el sábado, en el corto plazo. Partido a partido.

P: Nos comentabas que tus padres son escaladores, ¿te entrenan ellos?

R: Yo estoy ahora mismo en el equipo Sputnik que es una cadena de rocódromos que hay aquí en Madrid y me llevan todo. La verdad que es un equipo impresionante y este progreso de los últimos dos años es gracias a ellos.

P: ¿Qué es lo más duro de preparar? ¿El plano físico, mental, la alimentación?

R: Yo diría que lo más duro es entrenar tantas horas concentrado sin perder la calidad. No entrenar por entrenar. Entrenar consciente, concentrado, eso es lo más difícil. Saber aguantar el dolor de pies, sobre todo con los pies de gato tan pequeños, el dolor de pies tras cuatro o cinco horas entrenando es horroroso, para mí es lo peor.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza ahora a escalar?

R: Va a sonar un poco a tópicazo pero que disfruten mucho, porque es la clave, concentrarse en disfrutar. En lo deportivo centrarse en la técnica, que se olviden de la fuerza y tanta historia desde el principio, porque una vez adquieres la técnica ya ganarás fuerza y lo que haga falta.

P: ¿Qué piensa uno en el momento en el que está representando a su país, a España?

R: En el trayecto y la semana de antes lo piensas mucho, pero en el momento en el que estás dentro, estás centrado justo en lo que estás haciendo, en tus objetivos de rendimiento que tienes, en descansar más en determinados momentos o dar más fuerza en otros...

P: ¿Supone un punto de presión extra llevar la camiseta de la selección española?

R: Para mi no. Para mi es motivación y me encanta. Me encanta esa presión y no lo siento como algo malo.

P: ¿En que piensa uno cuando está colgado en esa pared y tiene que empezar a escalar?

R: En la siguiente presa y en no caerse, es lo único que se te pasa por la cabeza