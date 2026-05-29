Oficial: El Maratón Valencia confirma la participación de Yomif Kejelcha en 2026

El último Maratón de Londres marcó un antes y un después en la historia de la prueba, bajando por primera y con dos corredores de la barrera de las dos horas. Un hito perseguido desde hace año del que solo pueden presumir dos corredores: Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha. Y uno de ellos estará este año en València, tal y como ha confirmado el propio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, con un reel en su cuenta oficial de Instagram, en el que añadía un vídeo suyo con el siguiente mensaje: "Guardar secretos cuesta, sobre todo cuando son tan rápidos".

Y es que el etíope, segundo maratoniano más rápido de la historia al parar el crono en un espectacular 1h59:41 en su debut en la distancia, será ya oficialmente la gran estrella de la próxima edición, en una cita que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en València. Un fichaje de lujo para intentar asaltar el récord del mundo a pesar de que el keniano Sebastian Sawe dejara en Londres el listón muy alto, con un increíble 1:59:30, 11 segundos más rápido que Kejelcha.

Yomif Kejelcha, en una de las últimas presentaciones del Medio Maratón Valencia. / F. Calabuig

Será la primera ocasión en la que el etíope corra esta distancia en València, pero ya es un clásico en el Medio Maratón de la ciudad, que ha ganado hasta en tres ocasiones, la última de ellas en 2025. El propio Yomif Kejelcha recuperó en febrero de este año el trono mundial masculino con los 57:30 que logró en 2024 en València después de que World Athletics decidiera no homologar el tiempo del ugandés Jakob Kiplimo en Barcelona.

Un viejo sueño de Paco Borao y Juan Roig

La presencia de Kejelcha en València invita a mantener un año más el suelo de Paco Borao y Juan Roig, quien llegó a ofrecer un premio de un millón de euros para quien lograra batir el récord del mundo en València.

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El avance de su agente

A pesar de que la oficialidad ha llegado este 28 de mayo, el agente de Kejelcha, el italiano Gianni Demadonna, ya revelaba en una entrevista concedida a 'Quotidianoesportivo' en marzo que Kejelcha correría el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el próximo 6 de diciembre.