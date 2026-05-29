Paco Lloret: "Siete años sin Europa es el peor registro de la historia del Valencia"

El periodista deportivo Paco Lloret ha realizado su videoanálisis de esta semana sobre el final del campeonato de la temporada 25/26. Lloret afirma que el Valencia ha finalizado «en tierra de nadie» y que, aunque «se ha librado de sufrir en el último partido», la realidad es que «no le ha dado para aspirar a algo más». En este sentido, recuerda que encadenar siete años sin competir en Europa es el peor registro histórico del club, señalando que «Meriton se ha aplicado en romper todos los récords desde que está hundiendo a la entidad».

Respecto al juego, el periodista explica que la última función en Mestalla acabó con un partido convincente y con «una victoria ante un rival al que últimamente todo le salía mal al conjunto de Nervión». Sin embargo, matiza que esto no debe impedir tener una visión global del ejercicio, donde el Valencia «ha sido incapaz de ganar más de dos partidos seguidos» pero «tampoco ha perdido más de dos partidos seguidos», lo que demuestra una acusada irregularidad.

Lloret define al equipo como «imprevisible» debido a una primera vuelta pésima que disparó las alarmas. Aunque la entidad reaccionó, reforzó la plantilla y mejoró de forma gradual, lamenta que «siempre le falta el céntimo para llegar a completar la peseta». Para el analista, se trata de un Valencia «irreconocible» y que «no es un equipo fiable», al que sitúa como un «superviviente» dentro de los clubes de Primera División que solo se dedican a no descender y a mantenerse, comparándolo con «el náufrago que está flotando en la superficie».

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Finalmente, de cara al futuro, Lloret advierte que hay muchas incógnitas porque la plantilla está «compuesta por futbolistas de paso que están cedidos» y con una «vinculación limitada». Por ello, concluye que la palabra "proyecto" no se puede aplicar a esta entidad, que sigue acumulando los peores registros de su historia «gracias a quien, desde la distancia, lo está condicionando todo y a los que desde aquí le ayudan».