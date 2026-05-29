La UPV destaca en la Challenge CV y el Campeonato Autonómico, y compite con solvencia en la Vuelta a Gipuzkoa

El pasado fin de semana, los equipos de la Universitat Politècnica de València protagonizaron una intensa agenda competitiva con presencia destacada tanto en la Comunidad Valenciana como en el calendario nacional, firmando resultados de gran nivel en distintas categorías.

Doble cita en la Comunidad Valenciana: Challenge y Campeonato Autonómico

Las categorías base y máster de la UPV afrontaron una doble competición con la disputa de la tercera prueba puntuable de la Challenge de la Comunitat Valenciana, celebrada en Aiacor, y el Campeonato Autonómico, que tuvo lugar en Alcoi.

La jornada del sábado comenzó con las pruebas de las categorías cadete y máster. En categoría Máster 50, el equipo firmó una actuación sobresaliente con la victoria de Natalie Turjanicova, seguida en segunda posición por su compañera Rima, consolidando el dominio de la UPV en esta franja de edad.

Valeria Almena, campeona autonómica en categoría cadete. / UPV

En categoría cadete, Martina Menor se alzó con la victoria tras una actuación muy sólida. También destacaron Nara Gómez y Nicoletta Malavia, que finalizaron en cuarta y quinta posición respectivamente, confirmando el buen momento del equipo en cantera.

La jornada continuó con las pruebas de categorías júnior y élite, donde Débora y Amanda lograron subir al podio en categoría juvenil. Asimismo, Amaya Hernández y Patricia Muñoz completaron una destacada actuación al cruzar la meta en quinta y sexta posición.

La competición se trasladó el domingo a Alcoi para la disputa del Campeonato Autonómico. En esta cita, Valeria Almena se proclamó campeona autonómica en categoría cadete, mientras que Amanda Miravet logró el subcampeonato en categoría júnior, sumando nuevos éxitos para la UPV.

Amanda Miravet, campeona en categoría juvenil. / UPV

Estos resultados reflejan el trabajo constante y la progresión del equipo en sus diferentes categorías, consolidando la presencia de la Universitat Politècnica de València en el ámbito competitivo autonómico y nacional.

Participación del equipo élite en la Vuelta a Gipuzkoa

Paralelamente, el equipo élite de la UPV compitió en una nueva edición de la Vuelta a Gipuzkoa, una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario nacional femenino.

La competición arrancó con un prólogo de 3,7 kilómetros en Tolosa, en el que Alba Álvarez logró una meritoria quinta posición, a pesar de tratarse de un recorrido poco favorable para sus características.

La segunda etapa, con salida y llegada en Deba, estuvo marcada por un ritmo muy elevado y continuos ataques desde los primeros kilómetros. Antes del ascenso al principal puerto del día, se consolidó una escapada formada por varias de las favoritas y líderes de la clasificación general, lo que condicionó el desarrollo de la prueba para el resto del pelotón.

En la tercera y última etapa, disputada con salida y meta en Elgoibar, la carrera comenzó con relativa calma hasta que, antes del final de la primera vuelta, se formó una escapada de ocho corredoras que llegó a alcanzar cerca de un minuto de ventaja.

Ya en la segunda vuelta, Alba Álvarez protagonizó uno de los movimientos más destacados de la jornada al saltar del grupo principal junto a otras dos ciclistas, logrando enlazar con la escapada antes de la llegada a Bergara. El grupo cabecero llegó a contar con una ventaja cercana al minuto y medio, aunque finalmente fue neutralizado en las primeras rampas del puerto final tras la reacción del equipo líder.

Por su parte, también cabe señalar la actuación de Paula Rodríguez, quien regresaba a la competición tras varias semanas de ausencia y consiguió completar las tres etapas de la ronda vasca, evidenciando una progresiva recuperación de sensaciones.

Desde el Área de Deportes, los técnicos responsables destacan el balance del fin de semana:

“Estamos muy satisfechos con el rendimiento global del equipo. Los resultados en la Challenge y en el Campeonato Autonómico reflejan el trabajo que se está realizando en la base, que es fundamental para el crecimiento del proyecto.”

Asimismo, se pone en valor el equilibrio entre formación y competición:

“Más allá de los resultados, nos importa que las corredoras evolucionen y compitan con identidad de equipo. Este fin de semana hemos visto compromiso, compañerismo y una clara progresión en todas las categorías.”

En relación con la participación en la Vuelta a Gipuzkoa, señalan:

“Competir en una prueba de este nivel nos permite seguir creciendo. El equipo ha estado activo, ha buscado oportunidades en carrera y ha demostrado que puede estar presente en los momentos importantes.”

Proyección de futuro

Con estos resultados, el equipo ciclista femenino de la UPV consolida su posición en el ámbito autonómico y refuerza su presencia en el calendario nacional. El conjunto continúa demostrando su capacidad para competir en diferentes escenarios, desde pruebas de base hasta citas de alto nivel.

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El calendario continuará en las próximas semanas con nuevas pruebas de la Challenge CV, competiciones nacionales y citas clave para las categorías élite y júnior, donde el equipo buscará seguir ampliando su progresión y presencia competitiva.