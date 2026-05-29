Valencia Basket, a la caza del segundo puesto

El Valencia Basket cerrará la temporada este fin de semana casi a contrarreloj antes de comenzar la postemporada en la que competirá por alzarse campeón de liga por segunda vez en su historia. El equipo de Pedro Martínez disputará este viernes contra Dreamland Gran Canaria el que será el penúltimo partido de la temporada regular, el último en el Roig Arena frente a su afición. El conjunto valenciano se verá obligado a ganar para llegar al último partido, el domingo 31 contra el Barcelona en el Palau Sant Jordi, con opciones de alcanzar el segundo puesto y ganar el factor cancha en cuartos -y en unas hipotéticas semifinales- de los playoff de la Liga ACB.

Los de Pedro Martínez tendrán que ganar frente a un equipo que lucha por mantener la categoría con las bajas de Josep Puerto, por mononucleosis, y Xabi López-Arostegui, todavía lesionado. A ellos se les sumarán la duda de Kameron Taylor, casi descartado por enfermedad, y Braxton Key, con molestias en el tobillo. La plantilla valenciana llega al desenlace final de la temporada con una carga física fuera de lo normal. Cuatro partidos en nueve días serán los que habrán jugado los jugadores el domingo al terminar el partido en Barcelona. Más de 80 partidos en una temporada que ha exigido elevar el rendimiento del equipo al máximo, pero que ha dado resultados con la histórica 'Final Four' alcanzada y una temporada que ya ha pasado a los anales de la historia del Valencia Basket como una de las mejores que el club ha disputado.

Pedro Martínez y Jean Montero en la rueda de prensa antes de la 'Final Four' de la Euroliga el 21 de mayo / GEORGIA PANAGOPOULOU

El partido llega a la ciudad en medio de una marea de rumores que apuntan la marcha de varios jugadores del Valencia para la temporada que viene. El caso de Jean Montero es el más sonado y Pedro Martínez ha aclarado en rueda de prensa que le sigue viendo "super centrado y con una actitud de diez". También ha hablado sobre el cansancio que arrastra el equipo, que viene de jugar muchos partidos y no le sorprende la bajada de nivel de sus jugadores. "Es algo frustrante, pero tengo empatía con los jugadores. Lo normal es que cuando subes mucho luego tengas que bajar, seguramente para luego volver a subir", afirma el técnico valencianista.

Un rival peligroso

En el lado contrario de la cancha se encontrará Dreamland Gran Canaria, también obligado a ganar pero por motivos diferentes. El equipo de las islas se encuentra en decimoquinta posición en liga, con 10 victorias y 23 derrotas, una por encima de Casademont Zaragoza, que marca el descenso en decimoséptimo lugar, y empatado en victorias y derrotas con Morabanc Andorra, que se enfrentará al Barcelona. Es uno de los puntos débiles del Valencia Basket, que pese a que llegó a encadenar 13 victorias consecutivas contra ellos como local, ha conseguido arrancarle la victoria al Valencia en 4 de las últimas 11 ocasiones que jugaron en la Fonteta. Un rival que cuenta entre sus filas con Mike Tobey, exjugador 'taronja' entre 2018 y 2022, y que en el partido de ida no contaba con Metu ni con Jefferson, dos de los referentes de Dreamland.

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Pedro Martínez, actual entrenador del Valencia, también entrenó durante 10 temporadas al conjunto canario, al que le guarda un especial cariño después de todos esos años. "He estado muchos años de mi carrera en equipos que luchaban por esos objetivos y sé la dificultad que tiene. Nosotros vamos a hacer lo máximo para ganar, porque nos interesa y es nuestra obligación, pero me gustaría que no bajaran", ha declarado el técnico valencianista.