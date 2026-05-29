Valencia Basket hace los deberes y tiene en su mano la segunda plaza

Valencia Basket cumple con su papel y tiene en su mano acabar en segunda posición la fase regular de Liga Endesa. El conjunto taronja, liderado por Badio y un inspirado Moore arrolló a Gran Canaria (105-81), que ahora espera una derrota del Zaragoza para celebrar la permanencia. Tras el segundo triunfo de la semana, los de Pedro Martínez cierran la fase regular el domingo ante el Barça, con la opción de ser segundos en caso de victoria.

Gran Canaria se jugaba la vida y Valencia Basket el factor cancha en los playoffs de Liga. Ingredientes suficientes para que el Roig Arena disfrutara de un partido con ritmo e intensidad, y así fue. El partido empezó en la pintura, con Metu inaugurando el marcador y Sako contestando con cuatro puntos bajo el aro. El extaronja Tobey se sumó a la fiesta antes de que los exteriores presentaran sus credenciales. Mientras Montero era el primero en hacer magia y De Larrea ponía un punto de exclamación con un potente mate, Brussino se echaba a su equipo a la espalda en un primer intercambio de canastas que reflejaba máxima igualdad en el marcador.

Igualdad inicial hasta el primer gran parcial

Valencia Basket detectó que era el momento de subir el ritmo en busca del primer parcial a favor y no dejó escapar la oportunidad. Pradilla bailó en la pintura, Moore anotaba cinco puntos seguidos y Cárdenas se estrenaba con una bonita canasta de dos. Un parcial de 9-2 en un abrir y cerrar de ojos que pronto se convirtió en un 13-2 gracias a una canasta de Sima y un par de tiros libres anotados (22-13). Con la primera ventaja interesante en el marcador, Gran Canaria trató de reaccionar con un triple de Jefferson, pero Montero contestaba rápidamente. El primer parcial terminó con una canasta de Metu (24-18).

Los taronja habían encontrado muchos espacios en la pintura durante los primeros 10 minutos y no iban a cambiar su hoja de ruta en el segundo cuarto. Badio, Sako y Pradilla lideraron un parcial de 8-0 para empezar, obligando al técnico grancanario a parar el partido rápidamente. Wong trató de sujetar a su equipo tras el tiempo muerto con dos canastas de mucha clase, pero VBC había activado su maquinaria y la ventaja no dejó de aumentar.

Valencia VLC SPD Baloncesto ACB partido de liga Endesa entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / Francisco Calabuig

Moore, inspirado

Costello, con pocos minutos este viernes, se unió a la fiesta y dio paso al festival particular de Moore, muy acertado durante la primera mitad. Omari era más rápido que su par en las penetraciones y tuvo la muñeca caliente para anotar los triples. También conectó desde la larga distancia Álvaro Cárdenas, regalando sus primeros grandes minutos al Roig Arena. Pasaban los minutos y la distancia seguía aumentando (43-25).

Trtaron de apagar el incendio Tobey y Brussino con dos triples consecutivos, pero el ritmo ofensivo de los taronja era demoledor y el segundo cuarto acabó con 'showtime' taronja, levantando de sus asientos al público del Roig Arena con un alley oop espectacular de Moore a Sima. El '10' taronja aún anotó una canasta más para cerrar el primer tiempo (52-33).

Valencia Basket había hecho lo más difícil y ahora debía gestionar su ventaja en los últimos dos cuartos. Montero y Badio salieron dispuestos a conseguirlo con otro demoledor parcial de 7-0 que, de nuevo, obligó al entrenador de Gran Canaria a parar el partido. Los intentos de reacción no fructificaban porque, a cada triple gran canaria le respondía un triple o un parcial taronja.

Valencia VLC SPD Baloncesto ACB partido de liga Endesa entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria Cárdenas. / Francisco Calabuig

Punto final al partido

Badio fue el que puso la daga definitiva con dos triples consecutivos que situaron la ventaja en casi 30 puntos (67-41). El partido entró en una fase en la que ambos equipos deseaban que se acabara. Valencia Basket para descansar pensando en el partido del domingo ante el Barça y Gran Canaria para que acabara la pesadilla y, rezar, para que Zaragoza no hubiera ganado su partido, algo que les hubiera condenado al descenso. El final del tercer cuarto estuvo marcado por más canastas de un inspirado Moore y un triple frontal de Sima que, ahora sí, aumentaron la ventaja a los 30 puntos.

Último cuarto, un trámite

El partido llegó a sus 10 minutos finales que no eran más que un trámite. Valencia Basket ya pensaba en el domingo y Gran Canaria tenía la mirada peusta en Lugo donde se estaba jugando su salvación. En el parquet del Roig Arena, todavía con ritmo pero cada vez con menos intensidad, más canastas de Cárdenas y un triple de Nogués levantaron al público de sus asientos.

Los últimos minutos transcurrieron sin nada reseñable. Pedro Martínez dio todo el descanso que pudo a sus jugadores y Gran Canaria, que hizo un partido pésimo en defensa, logró al menos reducir la distancia de los 30 puntos, aunque el consuelo no era ese sino que Zaragoza no ganara en Lugo. En lo indivual, el hombre del día fue Omari Moore, que anotó 21 puntos, su máximo de temporada en acb.

Con el bocinazo final, Valencia Basket hizo los deberes (105-81) y depende de sí mismo para acabar la fase regular en segunda plaza y ser, por tanto, cabeza de serie en los playoffs. Una victoria el domingo en el Palau ante el Barça permitirá a los de Pedro Martínez ser segundos y evitar al Madrid hasta una hipotética final.

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Al término de este partido, el encuentro del Zaragoza todavía no ha concluido y Gran Canaria sigue esperando para saber si desciende o no.