El Valencia Club de Hockey consigue un ascenso histórico a Liga Iberdrola

El Valencia Club de Hockey femenino es equipo de Liga Iberdrola. El conjunto valenciano hizo historia este viernes imponiéndose 4-1 al RC Jolaseta en las semifinales de la Final Four de División de Honor B. Al senior no le superó la presión y continuó agrandando su racha de imbatibilidad para meterse en la gran final y firmar un ascenso histórico.

Las valencianas saltaron al Club de Campo Villa de Madrid cerrando espacios y aprovechando la primera jugada en ataque con una contra espectacular a los tres minutos. La defensa del club vasco no pudo controlar el envío aéreo valenciano y Ángela Colomer se encargó de filtrar el pase en profundidad desde el centro del campo para que Lieke Leeggangers hiciera el primero. Veinte minutos después llegaría de penalti corner el gol de Ainoa Civera para darle mayor confianza al equipo antes de afrontar la segunda parte del encuentro.

Tras el descanso llegaban los momentos de mayor preocupación para el conjunto dirigido por Patricio Rambaudi, Tomás Maldonado y Mario Antón. El RC Jolaseta encadenaba varias acciones de peligro que las valencianas defendían con mucha calma. Eran los momentos más tensos del partido, pero el Valencia CH lograba cerrar el tercer cuarto sin encajar goles.

Por delante solo quedaban 15 minutos de sufrimiento para evitar que se escapara un resultado que valía un ascenso y el billete a la final de la DHB femenina. Florencia Díaz recortaba distancias tras varios rechaces debajo de la portería y pasaba toda la presión a las blanquinegras. Los nervios duraron muy poco porque dos minutos después, en el 48’ de partido, el Valencia CH dibujaba la jugada de pizarra sobre el césped y Eveline Margaretha ponía tierra de por medio (3-1).

El Valencia CH solo tenía que contener 10 minutos en el marcador y lo hizo de forma extraordinaria, con Micaela del Valle poniendo el broche de oro a falta de uno segundos para finalizar la eliminatoria. El 4-1 dejó visto para sentencia un partido que terminó con una cuenta atrás en la grada de los aficionados blanquinegros desplazados hasta Madrid.

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El senior femenino lograba cumplir un objetivo que llevaba persiguiendo muchos años y que ha contado con el apoyo incondicional de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, así como de la Fundación Trinidad Alfonso a través del programa Comunitat de l’Esport y de Teika que han visibilizado año tras año al equipo. Este sábado se jugará la gran final de la DHB femenina, a las 19:00 horas, con la oportunidad de completar toda la temporada sin ninguna derrota.