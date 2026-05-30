De Belgrado a Sofía, primer paréntesis europeo del Valencia

Desde su estreno en la Copa de Ferias, temporada 61-62, el Valencia encadenó 12 ejercicios seguidos presente en torneos continentales. A lo largo de ese largo período, además de disputar esta competición, -a la que, inicialmente, se acudía por invitación si se reunía una serie de requisitos-, tomó parte en la Recopa, la Copa de Europa y la Copa de la UEFA. El ejercicio 73-74 fue el primero en el que los valencianistas se quedaron fuera de las competiciones europeas. En la campaña anterior acabaron en sexta posición, lejos de los 3 equipos que se clasificaban para la UEFA por detrás del campeón de Liga que competía en la Copa de Europa. Tampoco hubo opción en la Copa, al caer en la prórroga contra el Castellón en Mestalla. El vencedor de este torneo entraba en la Recopa.

La ausencia de las competiciones internacionales coincidió con un importante cambio en el club. Fin de una época. Julio de Miguel abandonó la presidencia y cedió el testigo a Francisco Ros Casares, que se impuso en unas reñidas elecciones en las que solo podían participar los socios compromisarios. El nuevo máximo mandatario accedía al cargo con un proyecto renovador y ambicioso. En ese momento, verano de 1973, se autorizó la posibilidad de fichar futbolistas extranjeros. El Valencia incorporó al malí Salif Keita y al austríaco Kurt Jara. Otro de los puntos estelares del proyecto era la construcción de la ciudad deportiva que, finalmente, se hizo realidad al adquirir los terrenos en Paterna.

La nueva directiva se encontró con una coyuntura desconocida. Antes de su llegada, en la campaña 72-73, la última de este prolongado período con presencia en Europa, los valencianistas debutaron en la Copa de la UEFA, heredera de la Copa de Ferias. En su estreno, el equipo entrenador por Di Stéfano, se midió con el Manchester City en una eliminatoria muy igualada, resuelta a favor de los de Mestalla gracias a su triunfo por 2-1 en casa tras haber empatado en el feudo de los ingleses. A renglón seguido, se cruzó con otro potente rival, el Estrella Roja de Belgrado, club al que había eliminado en los años sesenta con autoridad al imponerse en ambos encuentros. Sin embargo, esta vez sucedió todo lo contrario. Los yugoslavos, entrenados por Miljan Miljanic, vencieron en los dos partidos. El de ida, celebrado en el Pequeño Maracaná de Belgrado, fue el último desplazamiento del Valencia por el viejo continente tras 12 años. El choque concluyó con triunfo balcánico por 3-1, con gol de Enrique Claramunt para los visitantes. El intento de remontar en Mestalla se quedó en nada, el Estrella Roja venció por 0-1. Aquel 8 de noviembre de 1972 se cerraba un importante capítulo de la vida de la entidad valencianista, que tardaría casi un lustro en volverse abrir.

En septiembre de 1978, con Mestalla remodelado para la cita mundialista que se celebró en España en 1982, el Valencia regresó a las competiciones continentales. Enfrente, el club más potente de Bulgaria, el CSKA de Sofía. La presencia de Mario Alberto Kempes, coronado como el mejor jugador del planeta, disparó la expectación en el encuentro de ida, celebrado en la capital búlgara. El club del que, once años después, llegaría Lubo Penev, se adelantó con 2 goles, uno en cada tiempo. Daniel Solsona recortó las diferencias en la segunda mitad con su tanto. El catalán, en su primera campaña como valencianista, salió del banquillo en sustitución de Ángel Castellanos, y 5 minutos después batía la portería del CSKA. Un gol para la esperanza porque en aquellos años adquiría un valor doble si la eliminatoria quedaba igualada en el cómputo global.

La guinda de Kempes

Sin embargo, no hizo falta, el factor Mestalla decantó la balanza a favor del conjunto de Marcel Domingo, que se impuso en la vuelta por 4-1. El Valencia jugó esa noche con los colores de la “senyera”, mientras que los búlgaros utilizaron una indumentaria completamente blanca. Enrique Saura, con un doblete, fue el gran protagonista. Un gol suyo inauguró el marcador, apenas superado el cuarto de hora. La alegría duró poco. Un minuto después llegó el tanto del empate. En el segundo tiempo, Felman estableció el 2-1 que dejaba en tablas la eliminatoria. En el cuarto de hora final, los valencianistas protagonizaron un arreón que marcó las diferencias. Saura hizo el tercer gol, y Kempes puso la guinda, dos goles en menos de 5 minutos.

Noticias relacionadas

El CSKA, 4 años después, con varios jugadores que se enfrentaron al Valencia, estuvo a un paso de clasificarse para la final de la Copa de Europa, pero cayó ante el Bayern de Múnich en semifinales pese a disponer de una amplia renta al vencer por 3-0, pero los alemanes reaccionaron y el marcador final fue de 4-3. En el Olímpico de la capital bávara, en la vuelta, hubo goleada del Bayern por 4-0. El Valencia, superado el CSKA, se emparejó, a continuación, con el Arges Pitesti rumano, al que también eliminó. En la siguiente ronda, cayó ante el West Bromwich Albion.