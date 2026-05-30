Automovilismo
El español Izan Guevara 'pulveriza' el récord de Moto2 a en el Gran Premio de Italia
El español ha parado el cronómetro en 1:48.717, el único en rodar en ese segundo, para rebajar en siete décimas de segundo el récord que el primer día había establecido
EFE
El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha 'pulverizado' el récord absoluto de la categoría en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Mugello.
Guevara ha parado el cronómetro en 1:48.717, el único en rodar en ese segundo, para rebajar en siete décimas de segundo el récord que el primer día había establecido el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) con 1:49.420.
Antes que Guevara, en esta segunda tanda libre rebajaron ese récord el líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con 1:49.050, y su compañero, el australiano Senna Agius (Kalex), con 1:49.032.
Ya en el cuarto giro el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) volvió a asumir el 'rol' de líder con un tiempo de 1:49.680, que estaba a escasamente dos décimas de segundo del registro con el que cerró la primera jornada al frente de la tabla.
Apenas tres vueltas más tarde el turco Deniz Öncü (Boscoscuro) superó por escasamente 41 milésimas de segundo el registro de Vietti, aunque su registro fue cancelado poco después por exceder los límites de la pista.
Así, Celestino Vietti recuperó la primera posición, con los españoles Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward) e Izan Guevara (Boscoscuro), tras él, con el líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), en el décimo lugar.
Pero no tardó mucho en surgir la figura del líder, que se 'enganchó' al rebufo de la moto de Vietti, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, pegado a ellos, para 'pulverizar' literalmente el récord del circuito, al rodar el primero en 1:49.050 y por detrás, el australiano en 1:49.032, aunque lo mejor estaba por llegar en los minutos finales.
El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial, en solitario, salió a pista, hizo una vuelta de lanzamiento, y en la siguiente, le metió tres décimas de segundo al registro de González y Agius al rodar en 1:48.717.
Por detrás del trío de cabeza acabaron el checo Filip Salac (Kalex), el español Alonso López (Kalex) y el italiano Celestino Vietti.
- Juan Roig: 'Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord
- Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando
- Un hospital valenciano cuida desde hace 14 días a María, una recién nacida en desamparo que espera una familia de acogida
- Al santuario, de dirigir un restaurante con estrellas michelin a regentar un restaurante rural
- Las que suben y las que bajan: así se distribuye el presupuesto de la Generalitat para 2026 por conselleries
- Por homicidio me caen 20 años, pero por este muerto no me cae nada porque no va a hablar