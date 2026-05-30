Javi Guerra habla sobre su futuro en el Valencia CF: "Está claro que quiero quedarme"

El futbolista del Valencia CF Javi Guerra ha declarado esta mañana que quiere quedarse en el club con vistas a la nueva temporada lanzando un mensaje tranquilizador para la afición justo cuando se ha incorporado a La Roja para ayudar en los partidos amistosos que disputará el combinado nacional en los próximos días. El centrocampista de Gilet hizo estas declaraciones a la Cope poco antes de subirse al tren que le ha llevado a la Ciudad de las Rozas donde se ha incorporado a la Selección Española dentro del grupo de futbolistas de apoyo del combinado nacional que dirige Luis de la Fuente, para preparar la participación de La Roja en el Mundial de EE UU, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.

Sobre su futuro inmediato, lanzó un mensaje tranquilizador para la afición del Valencia CF. «Tengo contrato. Renové el año pasado. Está claro que quiero quedarme aquí (en el Valencia CF)».

Respecto a su presencia con el grupo de jugadores que participará en los partidos amistosos con vistas al Mundial se mostró: «Contento porque es un sueño que tenía desde pequeño y nada ahora a disfrutarlo», apuntó.

"Espero que se traigan el Mundial a casa"

En cuanto al gran nivel de La Roja, Javi Guerra explicó que «la selección española tiene un gran grupo sobre todo desde la Eurocopa que ya se vio que tiene un gran grupo y que el nivel de los jugadores es muy alto. Creo que es una de las favoritas, sino la más favorita, y espero que se traigan el Mundial a casa».

David Gordo elogia al centrocampista valenciano: "Tiene un talento descomunal"

Por su parte, el seleccionador de la Selección Española Sub 21 David Gordo, que el viernes estuvo en València para participar en el 9º Clínic de Escoles VCF , también tuvo palabras de elogio para el centrocampista valenciano.

«Es un futbolista con un talento descomunal -comentó Gordo en declaraciones a los medios oficiales del Valencia CF- con un futuro tremendo y seguro que será un fijo en la Selección. Hay que destacar, no solo su valía como futbolista, sino también los valores que tiene como persona. Es algo que la Academia VCF se nota que lo trabaja con todos los jugadores porque cuando vienen a la Selección siempre son un ejemplo para todos y contentísimo de que Javi esté en esa lista de apoyo para el Mundial y ojalá, dentro de poco, sea un fijo en la Selección Absoluta”, indicó David Gordo.

Llamado a ser un pilar fundamental en la próxima temporada

Javi Guerra ha terminado la temporada en un gran estado de forma lo que unido a su trayectoria con la Sub-21 explica su convocatoria para La Roja. En las últimas cuatro jornadas de Liga anotó 3 goles y dio 3 asistencias, unos números que empujaron al equipo de Carlos Corberán a tratar de pelear por los puestos europeos en la última jornada, y al mismo tiempo, alejó al club valenciano de la zona de descenso.

De momento, el mensaje que transmite el Valencia CF respecto a Javi Guerra es que será un pilar básico en la nueva temporada 2026-27 y que en caso de que haya clubes interesados en ficharlo se remitirán a la cláusula de rescisión.