El Valencia CF Femenino busca regresar a la categoría de oro

El Valencia CF Femenino recibe el sábado 30 de mayo a las 18 horas en la ciudad deportiva de Paterna al Villarreal Femenino en la que será la segunda final por el ascenso a primera división femenina. El empate sin goles en la ida el pasado sábado fue el primer partido de una final de ascenso que enfrenta a los dos equipos de la Comunitat Valenciana en su intento de volver a la categoría de oro del fútbol femenino español. El conjunto valenciano buscará hacer bueno el empate en un segundo partido que se podrá seguir en directo por VCF Radio.

Duelo entre el Villarreal Femenino y el Valencia Femenino en el primer partido de la final de Playoff / VCF Media

Las jugadoras de Mikel Crespo buscarán el ascenso después de haber logrado un tercer puesto en liga. 46 puntos reunieron las jugadoras valencianistas, mientras que las del Villarreal no pasaron de los 38, lo que les sirvió para conseguir una sexta plaza que les daba acceso al 'playoff' de ascenso. Cinco partidos han disputado esta temporada ambos equipos, que se han saldado con una victoria para las del conjunto 'groguet', dos empates y dos victorias para el conjunto del 'Antonio Puchades'. En el historial general entre ambos equipos, ocho de los doce partidos disputados entre los dos equipos de la Comunitat Valenciana se los ha llevado el Valencia.

El camino del ascenso

Para llegar a la final, las chicas de Mikel Crespo lograron un tercer puesto en liga que les valió para posicionarse como cabezas de serie en la pelea por el ascenso durante el playoff. Una vez comenzada la postemporada, el CD Alba Fundación sería el primer rival del Valencia CF Femenino. El primer partido se terminó sin goles en el marcador, un partido tranquilo que no se parecería al de la vuelta. Un intenso 4-3 que terminó con una expulsión para el equipo valencianista y sufriendo hasta el final.

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Ahora el Valencia jugará el sábado con la intención de hacer bueno el 0-0 de la ida en casa del Villarreal. En caso de empate, el partido se alargará treinta minutos más, y en caso de seguir el empate al finalizar el tiempo de la prórroga, el conjunto valencianista ascenderá directamente a primera división al haber quedado por delante en la clasificación. Las de Mikel Crespo buscarán recuperar su lugar en primera división después de haber descendido la temporada pasada contra un rival que ya sabe lo que es perder contra el Valencia.