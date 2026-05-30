El Valencia CF Femenino logra el ascenso y desata la euforia en el Puchades

La tensión del todo o nada en un único partido de fútbol se palpaba en el Antonio Puchades, lleno de público y con la presencia en el palco de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y Javier Solís, director general. A la misma hora de la final de la Champions, el Valencia CF y el Villarreal CF femeninos por delante su final particular, la puerta abierta hacia la máxima categoría, LaLiga F Moeve, aunque solo para uno de los dos equipos valencianos. Y fue el Valencia el que volvió a la elite por la puerta grande gracias al empate a un gol en el minuto 99, cuando lo acariciaba el Villarreal, con un golazo de Leyre Monente. Las cerca de 1500 personas presentes en el estadio central de la Ciutat Esportiva festejaron el regreso a la cima del equipo de Mikel Crespo por todo lo alto, con tracas incluidas.

Ni siquiera el saber que el empate tras 120 minutos le servía para el ascenso calmó a las blanquinegras. Entre el nerviosismo local, las amarillas se asentaron más seguras sobre el césped y dieron el primer susto con una aproximación de Macías. La respuesta pasó, a los once minutos, por un disparo lejano con la pierna izquierda de la capitana Pauleta.

El estado de ansiedad lo personificó la portera Marina, que cometió un error a la hora de blocar un balón aéreo y dejó la pelota en bandeja a la goleadora del Villarreal, Aixa. No desaprovechó el regalo en el área pequeña y embocó a gol (0-1, m. 21). A la espera de la reacción valencianista, el tanto situaba a las visitantes en la máxima categoría tras el empate sin goles del primer encuentro de la eliminatoria.

A las valencianas les costó asimilar el golpe, aunque siete minutos después gozaron de una ocasión para haberlo llevado mucho mejor. Quesada se hizo fuerte en un saque de esquina y el balón posterior el ataque valencianista no acertó en enviarlo a la red. Solo un minuto más tarde la oportunidad fue todavía más clara. Un chut fuerte, raso y cruzado desde 20 metros lo desvió de modo felino Quesada.

Parecía despertar el Valencia, pero el Villarreal volvió a quitárselo de encima apoderándose de la posesión del esférico. Con las líneas adelantadas y moviendo de un lado al otro, las pupilas entradas por Jordi Ferriols metieron a las locales en campo propio y disfrutaron de nuevas ocasiones.

En la primera de ellas, Marina se redimió del error del primer gol con una parada salvadora. Privó del gol a Medina, que había recibido la pelota de Aixa apenas a dos metros del gol. Poco después, la goleadora del Submarino remató una volea por arriba del arco. Entre medias, en la otra área, la central Miguélez cortó un centro de Martí que llevaba veneno puro.

El nerviosismo cambió de bando

A la vuelta de los vestuarios, el equipo de Mikel Crespo entró a la hierba liberado de la presión del primer tiempo, consciente de que el tiempo corría y debía detener cuanto antes el reloj. Un único gol las separaba de la Liga F. La afición local se sumó con todo a la causa. Esta vez, las piernas que temblaban más de la cuenta eran las de las castellonenses.

Tras un par de saques de esquina que metieron el miedo en el cuerpo de Quesada y su defensa, Marcano tuvo un balón franco que no atinó a enviar entre los tres palos. Minutos después, en el 52', un saque de falta de Tamarit botó delante de la guardameta y acabó tocando el poste y saliendo elevado.

El Valencia intentó agitar la tarde con la entrada al campo de la extremo izquierda Rebecca, aunque continuó acusando la ausencia de remates con intención dañina y la presencia de una 'cazagoles'. A falta de once minutos, Crespo buscó esa figura con los cambios. Gema y Tere dejaron sus sitios a Mbadi y Ferrato. La '9' italiana iba a ser la referencia a la que aferrarse. El Villarreal, por su parte, trataba de hacerse fuerte en defensa, juntar líneas y aprovechar cada ocasión para 'matar' el juego.

Marcano enganchó un remate de primeras dentro del área, pero Quesada se mostró siempre atenta. Restaban solo minutos para el final. Los saques de esquina se convirtieron en la esperanza blanquinegra. También, el último cambio, con la fuerza de lanzadera en el medio de Monente. Unas sustituciones que en el bando amarillo apuraron hasta el final como arma extra para que avanzara el reloj sin que nada pasara. LLegado el 90', el alargue fur grande, de nueve minutos.

Monente: el golazo del ascenso

La desesperación hacía bastante que había llegado de vuelta al conjunto valencianista. Pese a lo extenso de la prolongación, sin ocasiones evidentes, el Villarreal tenía el ascenso en la mano cuando se obró el milagro. Leyre Monente, con solo segundos por jugarse en el cronómetro de la colegiada, puso el balón en la escuadra. Imposible para la meta amarilla (1-1, m. 99). Una vaselina con sabor a LaLiga F Moeve.

En pleno éxtasis, el Puchades alcanzó la prórroga. El ascenso había cambiado de acera, el empate favorecería a las valencianistas si en 30 minutos de añadido el Submarino no encontraba respuesta. Y no la encontró. El Valencia, con la calma que tanto anheló, dominó el 'tempo'. Rebecca llevó de cabeza en varios contragolpes a las visitantes e, incluso, pudo ser objeto de penalti del que se desentendió la árbitra, Josefa Sánchez, en el centro de la crítica de ambas aficiones a lo largo del duelo. Las aproximaciones de las villarrealenses se limitaron a un chut lejano de Miguélez, y un chut desviado por la espalda de Celia en los últimos instantes.

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Monente, con su gol, resucitió a las suyas y aniquiló a las rivales al mismo tiempo. El suyo fue un tanto que se recordará por siempre. El Valencia CF es de nuevo equipo de la máxima división del fútbol femenino.