El Valencia mantendrá a su jefe médico y ampliará sus efectivos

El Valencia CF prepara la próxima temporada pero no solo en el aspecto meramente deportivo. El club plantea una mejora en su área médica, pero que no pasará por prescindir de los servicios de su máximo responsable Pedro López Mateu.

La hoja de ruta de la entidad de Mestalla en la parcela sanitaria pasa por aumentar su capacidad y servicio, y no el relevo del doctor López Mateu. En este sentido, la intención es incrementar los efectivos en materias de prevención y recuperación. Incluso se plantea la construcción de un edificio puramente médico en las Ciudad Deportiva de Paterna.

Preocupación por las lesiones

El Valencia reconoce que lo sucedido esta temporada con el aluvión de lesiones no es normal. Y si bien rompen una lanza a favor de los responsables de la preparación física del primer equipo, la cantidad de jugadores que se han perdido partidos por lesión, algunos de larga duración, ha puesto en alerta al club y trata de atajarlo, o al menos, prevenirlo.

Noticias relacionadas

Y es que durante la campaña que finalizó hace justo una semana, el Valencia ha visto como sus futbolistas han sufrido hasta una decena de lesiones de rodilla y cerca de otras tantas en los temidos isquiotibiales. Así, jugadores de Julen Aguirrezabala, Copete, Foulquier, Lucas Beltrán o Diego López han padecido distintas dolencias en sus rodillas, que les obligaron a perderse un buen número de partidos. El meta vasco, por ejemplo, no jugó en toda la segunda vuelta, como Foulquier. Beltrán no estuvo disponible un 25% de los encuentros, mientras que el Guajín no podrá volver hasta 2027.