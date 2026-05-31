Hugo Guillamón da el ‘sí quiero’: los futbolistas que acudieron a la boda

El canterano valencianista Hugo Guillamón (26 años), ha dado hoy el ‘sí quiero’ a su pareja en una ceremonia íntima que refleja el gran momento personal que atraviesa. El exjugador del Valencia CF vive una etapa de estabilidad fuera del terreno de juego, marcada también por su reciente paternidad hace poco más de un año y medio, en un contexto de cambios importantes tanto a nivel familiar como profesional.

El exvalencianista se casó ayer rodeado de su familia y sus amigos entre los que hubo muchos futbolistas importantes durante su carrera deportiva. Según ha podido confirmar este periódico acudieron al enlace Ferran Torres, Abel Ruiz, Sergi Gómez, Jaume Domènech, Diakhaby, Foulquier, Miranda y Cristian Rivero, entre otros. Otros íntimos de Hugo no pudieron hacerlo al estar de vacaciones.

Tras toda una vida ligada al club de Mestalla, Guillamón decidió hace unos meses emprender una nueva aventura en el extranjero, alejándose del club en el que se formó desde niño. Su boda llega ahora como un paso más en esa nueva etapa vital, más serena y alejada de la presión constante de la élite del fútbol español.

Un adiós al Valencia CF tras una carrera de formación y élite

Guillamón completó toda su formación en la estructura del Valencia CF, donde llegó a convertirse en una de las grandes apuestas de la factoría de Paterna. Su progresión le llevó a debutar y consolidarse en el primer equipo, destacando por su inteligencia táctica y su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el centro del campo.

Hugo Guillamón celebra un gol con el Valencia CF / JM López

Sin embargo, con el paso de las temporadas, su protagonismo fue disminuyendo hasta culminar en una salida del club en busca de nuevos retos. Su etapa en Mestalla terminó de forma discreta, pero dejando la imagen de un futbolista comprometido que había llegado a ser pieza importante en distintos momentos de reconstrucción del equipo.

El nuevo reto en el Hajduk Split y la búsqueda de continuidad

Tras abandonar el fútbol español, Guillamón decidió aceptar la propuesta del HNK Hajduk Split, uno de los clubes históricos del fútbol croata. La decisión respondía a la necesidad de reencontrarse con sensaciones positivas en un entorno distinto, lejos de la presión mediática de LaLiga.

Guillamón posa con la camiseta de su nuevo equipo / Hajduk Split

El cambio de país y de estilo de juego supuso un proceso de adaptación exigente, pero progresivamente el centrocampista ha ido ganando peso en el equipo. Su evolución ha sido constante, pasando de una fase inicial de aclimatación a convertirse en una pieza relevante dentro del esquema del entrenador Gonzalo García.

De la suplencia a la titularidad en un equipo en crecimiento

En el tramo reciente de la temporada, Guillamón ha recuperado protagonismo en el centro del campo del HNK Hajduk Split, encadenando varias titularidades consecutivas. Su presencia ha coincidido con una mejora notable en el rendimiento del equipo, que ha terminado firmando una gran campaña.

Guillamón / Hajduk Split

El conjunto croata compite en una liga de 10 equipos dominada habitualmente por el Dinamo Zagreb, y el Hajduk ha logrado completar la temporada en segunda posición, asegurando plaza para competición europea. En ese contexto, la aportación del exvalencianista ha sido clave para aportar equilibrio y control en la medular.

Guillamón acumula 26 partidos en liga sobre un total de 36 jornadas posibles, lo que refleja su creciente importancia dentro del equipo. Tras un inicio de adaptación, consiguió asentarse como un jugador fiable para el cuerpo técnico, especialmente en las fases decisivas del campeonato.

Hugo Guillamón / Hajduk Split

El rendimiento del mediocentro ha sido especialmente relevante en los encuentros más exigentes, donde su capacidad para ordenar el juego y dar salida limpia al balón ha permitido al Hajduk Split sostener su dinámica competitiva a lo largo de la temporada, que ha concluido con el equipo en la parte alta de la clasificación y con billete europeo asegurado.

Un presente de equilibrio entre familia y fútbol

El momento actual de Hugo Guillamón refleja un equilibrio entre su vida personal y profesional. Su reciente matrimonio, unido a su experiencia como padre, convive ahora con una etapa deportiva en la que ha recuperado continuidad y confianza.

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En este nuevo escenario, el futbolista encara el futuro con la intención de consolidarse en el fútbol croata y seguir creciendo en un entorno diferente al que conoció en el Valencia CF, donde desarrolló toda su carrera hasta su salida.