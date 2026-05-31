"De un equipo de cuatro se van dos, ahora toca reconstruir": Vega Gimeno y Sandra Ygueravide se despiden del 3x3

Vega Gimeno y Sandra Ygueravide ponen voz al final de una de las duplas más emblemáticas del 3x3 español en una entrevista en la que repasan, con calma y perspectiva, el momento de su retirada, su vínculo con la selección y el futuro que les espera ahora desde dentro de la estructura federativa. Ambas, referentes de una generación pionera, analizan cómo ha evolucionado la disciplina, qué les ha aportado este formato respecto al 5x5 y cómo viven el inicio de una nueva etapa en la que pasan de protagonistas en la pista a piezas clave en la construcción del futuro del 3x3 en España.

¿Cómo os sentís ahora que han pasado varias semanas después de anunciar vuestra retirada del 3x3?

Vega Gimeno: Bastante bien, mejor de lo que esperábamos al principio. Han surgido cosas que no teníamos planteadas como lo que nos propuso la Federación. Nos sorprendió mucho que, después de comunicar que no íbamos a seguir jugando, nos propusieran continuar formando parte del proyecto de 3x3. Es muy importante para nosotras poder seguir ayudando y aportando desde otro lugar.

Sandra Ygueravide: Sobre todo estamos contentas y tranquilas. Fue bonito sentir que podíamos seguir vinculadas al 3x3 y que le Federación contaba con nosotras para seguir construyendo. Cuando les trasladamos que sentíamos que quizá había llegado el momento de dejar de jugar ellos pusieron sobre la mesa la posibilidad de trabajar desde dentro.

¿Por qué elegisteis el museo FEB para vuestra despedida?

Gimeno: Porque es un espacio muy ligado a la Federación y nos parecía un sitio especial para despedirnos.

¿Habéis meditado mucho esta decisión?

Gimeno: Sí, aunque tampoco muchísimo porque me muevo mucho por sensaciones y ya notaba que se estaba acabando mi etapa en el 3x3, igual que me pasó antes con el 5x5, hace dos años. Cuando empecé a pensarlo, después de los Juegos Olímpicos, sí que me puse a pensar cómo y cuándo dar el paso, porque ya me veía trabajando en otros roles que dentro de la pista.

Ygueravide: Ha sido un proceso. Desde los Juegos Olímpicos de París hasta ahora hemos tenido tiempo para reflexionar, para pensar qué queríamos hacer. Cuando llegó el momento, las dos estábamos convencidas del siguiente paso. Aunque es cierto que a mí me costó más. Sentía que todavía nos quedaban cosas por conseguir, sobre todo el Mundial, porque nos quedaba esa espinita. Pero después de la Champions Cup noté algo parecido a lo que había sentido Vega y entendí que era el momento de ayudar desde otro lugar.

¿Echáis de menos la competición?

Gimeno: No, la verdad. Ahora las veo entrenar y digo "qué chulo", pero no volvería. El gusanillo de la competición va a ser diferente, pero no creo que echemos de menos el jugar en sí o el día a día como jugadoras. Sino más bien, el competir, las sensaciones de un torneo.

Ygueravide: De momento no. En dos semanas cuando estemos en el Mundial ya veremos cómo nos sentimos, pero creo que echaremos más de menos el competir que el día a día como jugadoras.

Entrevista a las jugadoras de baloncesto Sandra Ygueravide y Vega Gimeno tras retirarse del 3x3. / Fernando Bustamante / LEV

¿Cómo afrontáis vuestros nuevos roles dentro del 3x3?

Gimeno: Hay muchísimo trabajo por hacer porque hasta ahora no existía realmente un departamento específico de 3x3 dentro de la Federación y se ha hecho ahora. Empezamos desde abajo, estamos construyendo una estructura, saber qué funciona y qué hay que mejorar para que esta modalidad siga creciendo, tanto en la élite como en categorías inferiores, porque ya sabemos que la Selección va al mundial y europeo.

Ygueravide: Llevo solo un par de días en pista como entrenadora, pero me estoy sintiendo bien. Lo importante es transmitir toda la seguridad y el aprendizaje que hemos acumulado durante estos años jugando, eso lo notan. Que vayan cogiéndolo lo más rápido posible, aunque es un momento de transición y de volver a crear un equipo porque de un equipo de cuatro se van dos y hay mucho que hacer, pero irá bien porque la gente está involucrada y contenta.

Habéis jugado más de 10 años en el 3x3 y ha evolucionado con vosotras siendo pioneras. ¿Cómo habéis vivido la evolución?

Gimeno: Cuando empezamos, incluso algunas normas de juego eran distintas y ni siquiera era disciplina olímpica. La evolución ha sido enorme, ya no solo a nivel visibilidad, sino a nivel interno del propio deporte. Los Juegos Olímpicos de París marcaron un antes y un después a nivel de visibilidad y repercusión porque la gente empezó a tomarse en serio y a disfrutar viéndolo. Es una disciplina de la actualidad y que la gente lo ha captado mucho y les gusta. Nuestro trabajo es hacer que ese 'boom' se mantenga y sostenerlo hasta los JJOO de Los Ángeles.

¿Todavía hay jugadoras que llegan al 3x3 sin dominar todos los detalles del juego?

Gimeno: Las normas seguramente las conocen, pero han llegado jugadoras que nunca habían jugado al 3x3 que hay cosas del juego que les va a costar coger porque nunca lo han hecho. Hay un montón de detalles tácticos que están trabajando con Sandra que todavía no los tienen interiorizados.

¿Qué os ha dado el 3x3 que no os dio el 5x5?

Ygueravide: Encontrarnos, lo primero. Porque es algo que en el 5x5 no creo que hubiera pasado nunca y el 3x3 nos dio esa oportunidad y para las dos ha sido de lo más importante que nos ha dado esta disciplina. Pero, sobre todo, lo que vives como equipo, la unión que hay dentro de las cuatro jugadoras, todas vamos a una, el compañerismo, la solidaridad y que todas dentro de la pista son importantes y eso es algo que en el 5x5 no pasa. De cara a categorías inferiores es lo más importante, que todas sientan que son parte de lo que está pasando y necesarias.

Entrevista a las jugadoras de baloncesto Sandra Ygueravide y Vega Gimeno tras retirarse del 3x3. / Fernando Bustamante / LEV

¿Con qué recuerdo os quedáis de todos estos años?

Gimeno: El obvio y evidente es con la plata de los Juegos Olímpicos de París, pero el sentimental es con la medalla de oro que conseguimos también en París con Marta Canella y Aitana Cuevas, fue un momento muy bonito porque veníamos de un verano que nos habíamos quedado fuera de los JJOO de Tokio y lo acabamos con ese oro. Fue como resurgirnos de momentos muy complicados.

Ygueravide: Coincidimos en que es París, en todo, nos gusta esa ciudad.

¿Y más allá de París?

Gimeno: Voy a decir otro partido, el preolímpico para ir a París, en concreto el partido contra Japón. Fue muy importante porque ellas nos eliminaron para ir a Tokio, y tenerlas en el mismo grupo...era un partido que teníamos entre ceja y ceja, era un equipo que no se nos daba bien a nivel juego. Ahí nos sentimos capaces de disputar los JJOO.

Ygueravide: Un partido que también nos cambió porque vimos que somos capaces de competir, ganar y de estar en lo más alto fue la semifinal contra Francia en el europeo de París, pero que veníamos de dos veranos que perdíamos mucho contra ellas y ahí fue un cambio de chip y de pensar que podíamos.

¿Cómo visualizáis este verano de torneos?

Ygueravide: Es un verano de probar cosas, trabajar y de que muchas jugadoras cogan sensaciones dentro de la pista. El 3x3 es jugar, y cuanto más jueges, más aprendes y más conoces el juego y la disciplina. Vamos a intentar pelear por todo, pero somos conscientes de que hay jugadoras nuevas y otras que tienen que cambiar su rol dentro del equipo. Hay que trabajar mucho porque el objetivo es estar en Los Ángeles.

¿Cómo os decribiríais la una a la otra dentro de la pista?

Gimeno: Sandra dentro de la pista es la respuesta ante cualquier problema, así lo sentía yo. Siempre he sentido que era la salida a todo, en cualquier momento de juego. Por todos sus años de trayectoria y experiencia, es muy complicado que Sandra tengo una lectura errónea en el juego y eso en el 3x3 es casi imposible que pase. Porque por acciones rápidas generalmente se cometen muchos errores y ella es una de esas jugadoras que casi no comete errores jugando. Es por eso que fue la mejor jugadora del ranking mundial en su momento.

Ygueravide: Vega ha demostrado que es la líder de este equipo. Es la persona en la que todas confiamos cuando hay problemas o cuando no sabemos qué hay que hacer y estamos bloqueadas. Es la que tiene la cabeza más fría para dar una solución y es una auténtica capitana que está para todas. Es la más competitiva y aquí es fundamental. No hay ninguna jugadora como ella en cuanto a confianza, en saber que en los momentos importantes se la necesita y es capaz de anotar o de pegarse con cualquiera.

¿Volverá a haber una dupla valenciana tan potente como la vuestra?

Gimeno: No, ya te digo que no (entre risas). Es difícil, no imposible. Claro que puede pasar, pero nosotras hemos pasado por muchos momentos, llevamos más de una década jugando al 3x3. Ojalá haya jugadoras aquí que se comprometan para jugar en esta disciplina más de 10 años y de crear ese vínculo. Está en sus manos. No es que no pueda pasar porque no haya talento o calidad, es más un tema de compromiso.

Ygueravide: A ver es complicado. Pero valencianas, igual no pasa (entre risas).