Todo lo que debes saber del playoff a Primera División del CD Castellón: fechas, horarios, rivales...
El equipo de Pablo Hernández buscará el ascenso tras finalizar la temporada regular en sexta posición
Hugo Ferrer
El sueño del ascenso sigue vivo en Castalia. El CD Castellón certificó su presencia en el playoff de ascenso a Primera División tras imponerse al Eibar en la última jornada y finalizar la temporada regular en la sexta posición de LaLiga Hypermotion. Un premio al gran trabajo realizado por el conjunto albinegro, que ahora afronta el reto más importante del curso.
El camino hacia LaLiga EA Sports no será sencillo. El Castellón se medirá en semifinales a la UD Almería, tercer clasificado de la categoría y uno de los principales candidatos al ascenso. El encuentro de ida se disputará el 6 de junio en Castalia a las 21:00, mientras que la vuelta tendrá lugar el 9 de junio en tierras almerienses a la misma hora.
Los de Pablo Hernández llegan a esta fase decisiva en uno de sus mejores momentos de la temporada. La victoria ante el Eibar desató la euforia entre la afición castellonense, que volvió a llenar Castalia y empujó al equipo hacia una clasificación que parecía muy complicada hace apenas unas semanas. Los goles de Álex Calatrava e Isra Suero permitieron sellar el billete para una promoción de ascenso que devuelve la ilusión a toda la ciudad.
Resto de rivales
En caso de superar al Almería, el Castellón disputaría la final del playoff frente al vencedor de la eliminatoria entre Málaga CF y UD Las Palmas. La final se jugará a doble partido los días 14 y 20 de junio y decidirá qué equipo acompaña al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña en Primera División la próxima temporada.
Ahora, el Castellón está a tan solo cuatro partidos de regresar a la élite del fútbol español. Castalia ya sueña con una gesta histórica y con culminar una temporada que puede quedar grabada para siempre en la memoria del albinegrismo.
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