Generar una plusvalía siete años después, un reto para la nueva dirección deportiva del Valencia CF

La gestión de Meriton Holdings y sus ayudantes en Valencia ha sido una ruina para el club. Hay multitud de indicadores que retratan a la perfección cómo la entidad se ha ido degradando, pasando de jugar la Chamions League a luchar por evitar el descenso a Segunda División. El trabajo del mercado de fichajes es uno de los más importantes.

El historial de transacciones de los últimos años reflejan un trabajo deficiente, completamente anticompetitivo, que ha ido alejando al conjunto de Mestalla de su hábitat natural. El Valencia CF lleva seis años sin vender a un fichaje por más dinero del que le costó, dependiendo económicamente de los jugadores de la cantera y del buen hacer de los responsables de la Academia.

No le ha sacado beneficio ni a los libres

Desde que el club vendió a Jeison Murillo por alrededor de medio millón más de lo que se gastó en él -jugada contable Jasper Cillessen-Neto Murara al margen- y a Ruben Vezo al Levante por cinco 'kilos' el Valencia ha regalado o vendido por debajo del valor de compra a todos los fichajes que ha firmado en propiedad, lo que habla bien a las claras de la nula capacidad que ha tenido estos años para encontrar en el mercado jugadores que se revalorizasen. Ni a los que ha fichado libres ha podido sacarle luego un centavo.

Paterna, el sustento

En este periodo, el Valencia ha cuadrado cuentas y substitido económicamente con lo que ha podido sacar por Carlos Soler, Ferran Torres, Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski o Giorgi Mamardashvili, fichado para el filial gracias al buen ojo y el acierto de los captadores de la cantera. Paterna ha sido el sustento mientras la incapacidad se convertía en rutina en las oficinas del Valencia.

Yarek en su presentación / PSV

Este verano que entra el conjunto de Mestalla abrirá la puerta a varios jugadores y está por ver si es capaz de romper esa tendencia no dejando salir gratis a Baptiste Santamaria, Arnaut Danjuma o Dani Raba o consiguiendo un traspaso decente por jugadores como Cenk Özkacar o André Almeida, por los que se antoja complicado sacar más de los cinco y ocho millones que costaron.

El reto de la nueva estructura: comprar jugadores que se puedan revalorizar

Más allá de pequeñas migajas, la nueva estructura deportiva del Valencia CF comandada por Ron Gourlay con Lisandro Isei tiene el desafío de firmar jugadores con el potencial suficiente como para dejar más dinero del que costaron tras su paso por Mestalla, algo esencial para el crecimiento de cualquier club y que de la mano de Peter Lim y sus ejecutivos no se ha conseguido ni de casualidad en el último lustro. Comprar barato y vender caro es clave para cualquier equipo que no cuenta con el espaldarazo financiero de un máximo accionista o que no tiene una sólida estructura de ingresos por competiciones y es lo que diferencia una estructura deportiva competente de una inoperante, como lo fue la de Miguel Ángel Corona, al que el club mostró su confianza furante cinco años.