Grimaldo, lateral de la selección: "El día a día no es fácil; echas de menos a la familia"

El lateral izquierdo valenciano Alejandro Grimaldo expresó este lunes que antes de la Eurocopa en 2024 era la prensa la que no ponía a la selección española "entre los candidatos", pero él vio que estaban "preparados para ganar y así fue", un sentimiento que es el "mismo" que en la concentración previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, porque defendió que España tiene equipo "para ganar" el torneo.

"Es una realidad, es un mes y medio que estamos juntos. No es fácil, porque siempre estás en el hotel, tienes que salir a entrenar, hay mucha monotonía, pero es importante el grupo que tenemos, estamos muy unidos, lo pasamos muy bien juntos y todo eso hace que todo sea más ameno y que disfrutemos el día a día todos juntos. Eso es muy importante de cara a un Mundial, en la Eurocopa fue importante todo eso", dijo el jugador en el 'Media Day' de la selección en Las Rozas.

Porque en la concentración en el Mundial, los jugadores echan de menos a "el día a día con tu familia". "Estás en un círculo con la selección muy cerrado y a pesar de que tienes momentos para verlos y van a visitarte, no estás en el día a día con ellos y al final se echa de menos un poco eso", relató. Pero jugar un Mundial "es una sensación muy especial". "Me acuerdo de una entrevista que di hace más de 10 años o 15 años, mi sueño era jugar un Mundial. Lo voy a conseguir, es un objetivo que voy a cumplir y es algo muy especial", recordó el jugador de la Pobla de Vallbona.

"A mí me ha llegado la convocatoria con 30 años. Hay jugadores a los que les ha llegado mucho antes. Al final se trata de insistir, de seguir trabajando día a día. Dentro de cuatro años habrá otro Mundial donde muchos otros jugadores podrán venir y representar a nuestro país, porque lo importante al final es España y el equipo que ha traído el míster", se dirigió a los jóvenes.

"Todo el mundo tiene presión en su trabajo"

Además, destacó la "alegría" y "energía" de los futbolistas que rondan los 20 años. "Puede ser una energía increíble y se disfruta tener esa mezcla de jugadores veteranos con jóvenes. Y, a pesar de su juventud, juegan partidos importantes cada día en sus equipos, entonces están preparados para toda esa presión", afirmó.

"Presión siempre hay, tienes un test cada día, cada tres días tenemos un partido. Si juegas bien, eres el mejor; si juegas mal, ya no estás al nivel. Creo que presión siempre hay en cada partido, en cada oficio, todo el mundo tiene presión en su trabajo. Nosotros disfrutamos al salir al campo y vamos a intentar representar de la mejor manera a España", agregó.

Porque para Grimaldo, en la Eurocopa era la prensa la que no ponía a España "entre los candidatos". "Yo desde el primer día que vine aquí vi que la selección estaba preparada para ganar la Eurocopa y así fue. Este año siento lo mismo, tenemos muchas opciones. Sabemos que es muy complicado, pero el círculo está muy cerrado y todo el ruido de fuera no entra y no perjudica. El equipo sabe que nuestro objetivo es ganar el Mundial", aseveró.

"Es algo más para la prensa, para la afición, los jugadores. Sabemos que tenemos una gran selección y queremos ganar, pero no tenemos más presión por ser candidatos o favoritos. Tenemos selección para ganar este Mundial", reiteró el lateral.

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Grimaldo avanzó que se siente "muy bien" tras "otro año muy bueno" con el Bayer Leverkusen. "A nivel personal me he encontrado otra vez en un momento increíble. Ya llevo muchos años a un nivel muy alto y lo quiero mantener muchos años más", relató, antes de elogiar al seleccionador, Luis de la Fuente. "Es la misma persona (que cuando debutó), transmite mucha confianza, ha hecho crecer a esta selección, ha creado una familia y se nota, somos un grupo muy unido y eso ha sido gracias a Luis", comentó. "España es un modelo a seguir por todos los países, en Alemania seguro. Saben que España a nivel de fútbol, a nivel de talento, a nivel de juego, somos un ejemplo a seguir. Y saben que somos unos claros candidatos para ganar este mundial", concluyó.