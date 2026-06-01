Otro 'título' para Jean Montero

El jugador de Valencia Basket Jean Montero ha sido incluido dentro del Mejor Quinteto de la Liga Endesa de la temporada 2025-26, por lo que se convierte en el primer jugador de nuestro Club que repite este reconocimiento en dos temporadas consecutivas. Esta designación supone la octava presencia de un jugador taronja entre los cinco mejores de la temporada regular desde la creación de este galardón. El exterior dominicano une este reconocimiento individual a una temporada en la que ya se ha llevado el Rising Star de la EuroLeague, fue elegido como miembro del Primer Equipo ideal de la máxima competición europea y fue elegido como MVP de los Playoffs de la EuroLeague.

El jugador taronja comparte designación junto a David de Julius, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mario Hezonja y Luka Bozic tras una temporada en la que volvió a ser el mejor anotador del equipo taronja con 14,2 puntos con un 39% en tiros de tres, 2,6 rebotes, 3,8 asistencias, 1,2 recuperaciones y 3,2 faltas recibidas para 16 créditos de valoración en poco más de 20 minutos por partido y saliendo en más de la mitad de los 26 partidos de acb que ha disputado desde el banquillo.

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Octava designación taronja

La de Jean Montero es la octava presencia de un jugador del Valencia Basket en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa. El equipo taronja no había aparecido en este reconocimiento hasta la doble elección de Romain Sato y Justin Doellman en la temporada 2013-14. Posteriormente fueron escogidos Pau Ribas en el curso 2014-15, Justin Hamilton en la 2015-16, Bojan Dubljevic por dos veces (2016-17 y 2018-19) y el propio Montero en el curso 2024-25. Además, Bojan Dubljevic en la campaña 2017-18 y Alberto Abalde en el 2019-20 fueron elegidos en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa.