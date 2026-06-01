Leticia Romero, la más 'taronja' de la historia de Valencia Basket

Valencia Basket ha finalizado su octava campaña en la máxima categoría marcada por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones y habiendo levantado la Copa de la Reina y el cuarto título de Liga Femenina Endesa consecutivo. Once trofeos en el palmarés taronja en los últimos seis años, un reflejo de la consolidación del proyecto, con el mérito que conlleva competir por todo año tras año.

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el club ha alcanzado un acuerdo con Leticia Romero (31 años, España, 1.72m) para que continúe formando parte de la plantilla la próxima temporada. La base canaria cumplirá su octava campaña vistiendo la camiseta taronja, por lo que se convertirá en la jugadora con más temporadas de la historia de la sección femenina del Club. La española se une así para la próxima campaña a Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.

A por su octava temporada

Romero aterrizó en Valencia Basket en la temporada 2019-20 proveniente del USK Praga. Desde entonces, cada año ha ido creciendo de la mano del equipo, con el que ha levantado los once títulos que hay actualmente en el palmarés: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026).

En esta séptima temporada, y como cada año, ha sido una jugadora importante para conseguir los objetivos del Club, siendo ya una de las veteranas en el vestuario y una de las capitanas. En LF Endesa ha promediado 8,6 puntos 3 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 11,2 de valoración. En EuroLeague Women produjo una media de 7,8 puntos, 3,2 rebotes, 5 asistencias y 9 de valoración por encuentro.

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Sus números de taronja

En estas siete temporadas la canaria ya se encuentra en lo más alto de la historia del Valencia Basket. Es la máxima asistente (921) y triplista (312), segunda jugadora con más partidos (303) y puntos (2.362), tercera en robos (290) y cuarta en rebotes (805).