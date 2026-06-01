Luís Castro, entrenador del Levante UD: "Esta permanencia es como tocar el cielo"

Luís Castro aterrizó en LaLiga siendo un desconocido en las profundidades del fútbol español, pero su bagaje y experiencias pasadas, cotizando al alza tras dejar huella en todos los clubes a los que dirigió desde que empezó a entrenar a niños de 5 años en Vizela, le dio seguridad y confianza para aceptar el reto de salvar al Levante. Un desafío digno para auténticos valientes, ya que la distancia de seis puntos con la permanencia y las negativas sensaciones no auguraban un feliz desenlace, aunque lo afrontó consciente de que estaba en el lugar correcto para desarrollar su propuesta futbolística y, por qué no, hacer historia en el Ciutat de València.

Cinco meses después, el entrenador portugués no solo está en boca de todos tras lograr la permanencia con el Levante, sino que se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración del coliseo de Orriols ante lo que toda la gente cataloga como un verdadero milagro. La heroicidad, que le permite al club granota competir una temporada más frente a los mejores del panorama nacional, se entiende mejor con las cifras en la mano: Luís Castro ha tenido que hacer números de Europa, 32 puntos desde su llegada en diciembre de 2025, para esquivar un descenso, por momentos, inevitable. Sin embargo, el portugués, que tampoco renuncia a ayudas divinas, no entiende de imposibles, sino de creer hasta el último segundo sabiendo que el trabajo siempre termina recompensando.

Muchísimas felicidades por la permanencia. ¿Cómo se siente después de una temporada tan exigente como emocionante?

Cuando vinimos aquí sabíamos que no iba a ser fácil, pero, siendo sincero, ha sido más difícil de lo que pensaba. Los equipos de abajo ganaban puntos todas las semanas, pero, al final, hemos logrado el objetivo. Ha sido lo que queríamos todos desde siempre. Pienso que ha sido muy importante firmar por el Levante porque es una liga que me gusta mucho y que sigo desde hace muchos años. Estoy muy contento por todo y por cómo terminamos la temporada.

La derrota contra el Betis terminó siendo lo de menos.

Cuando pierdes nunca estás contento. Como el Betis hizo los goles no sabíamos que era una situación muy clara. Tuvimos oportunidades para marcar y no lo hicimos por poco. Fue un partido que peleamos hasta el último minuto y en el que pudimos conseguir algo más. Terminamos, incluso, con un balón al palo. Es verdad que no terminas contento al cien por cien, pero, después de tantos meses peleando por un objetivo y conseguirlo, te quedas tranquilo.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando el colegiado señaló el final y el Levante certificó su salvación?

Ya está, solo pensé en eso (ríe). Ha terminado. Lo logramos. Ahora, a celebrar y a pensar en el futuro.

¿Se sintió aliviado?

Más que de alivio, tuve sensación de trabajo hecho porque trabajamos mucho, dimos el máximo día tras día y nunca dejamos de intentarlo. Sabíamos que para el club era muy importante quedarse en LaLiga por varios motivos.

El equipo no dudó en señalar al principal artífice del éxito: acabó manteado en La Cartuja.

Ahí los quería matar, pero, de una manera u otra, fui feliz porque sentí que era una forma de decirme que les gusta el trabajo que hemos hecho. De dónde veníamos, es como tocar el cielo. Lo hablamos entre nosotros: es más difícil lo que hicimos que para otros equipos, con los presupuestos que tienen, ser campeones. Tienen que estar muy contentos porque ha sido un trabajo muy bueno de todo el equipo.

Tal ha sido el hito del Levante de Luís Castro que, para permanecer en Primera, ha tenido que hacer números de Europa.

Nosotros sabíamos que había que hacer números de Europa, puntos de equipos que están muy arriba. Tampoco sabía que íbamos a ganar todos los partidos que ganamos. Una cosa es creer y otra es tener la certeza de que nos íbamos a quedar en LaLiga, pero, mirando el equipo, sabía que podíamos pelear para ganar: todos los partidos, fuera quien fuera el adversario. Si tienes capacidad para pelear en todos los partidos, estarás más cerca de ganar. Por ahí sentimos que sería posible.

El mundo del fútbol cataloga la salvación del Levante como un auténtico milagro. ¿Coincide con la calificación?

No creo que esta permanencia haya sido un milagro. Ya me pasó en Francia, durante el primer año con el USL Dunkerque. Ha sido algo muy difícil, pero se ha conseguido con mucho trabajo y con la competencia de muchas personas. Si ha habido una ayuda divina, estoy agradecido (ríe). Pero, sinceramente, no creo que haya sido un milagro. Es trabajo, pero también pienso que a las personas que trabajan bien y son buenas, Dios les da más. La vida te da un poco más. Es un conjunto de situaciones las que hemos hecho para conseguir la salvación.

¿Es de los mejores momentos de su trayectoria en los banquillos?

Sí, uno de los tres más emocionantes, sin duda, junto a Dunkerque y Benfica.

No habrá sido un camino sencillo. Ya aseguró en su presentación que, si había que trabajar 24 horas para salvar al Levante, lo iba a hacer.

He pasado por una situación muy parecida en el USL Dunkerque, pero la diferencia es que aquí los equipos que estaban cerca de ti ganaban siempre; lo que ha retrasado que salieras del descenso y que algunas personas no creyeran. Había encuentros donde pensabas que los rivales directos perderían puntos y no era el caso. En ese sentido, ha sido mucha emoción, pero es una de las tres más emocionantes e ilusionantes de mi carrera.

¿En algún momento ha sentido que la permanencia iba a ser imposible?

No he tenido ningún momento en el que haya dejado de creer. Ni en momentos donde he perdido jugadores titulares por lesión. Siempre he dicho que había plantilla suficiente para sustituirlos. Nunca he pensado que fuera imposible. Es cierto que ha habido tramos donde se repetían situaciones donde decías: ¿otra vez? Lesiones, errores, victorias de rivales directos… pero no me ha quitado energía.

No le ha quitado energía… hasta el punto de que el lema de ‘#YoCreo’ procede de su cosecha.

A todo el mundo le decía que teníamos que salir en la 38. Si estábamos concentrados, en la 38 iba a pasar. Y así fue.

¿Qué fue lo primero que cambió cuando aterrizó en el Levante en diciembre?

Para mí, lo más importante fue cambiar la mentalidad del equipo. No podías jugar a ver lo que pasaba, sino para ganar. Si necesitas puntos, tienes que jugar para ganar. Si compites para sumar un punto por partido, estás muerto. Normalmente pierdes. Entonces, fue cambiar la mentalidad de los jugadores y, después, modificar la táctica y dar mi identidad al equipo.

VLC. SPD. Valencia. Rueda de prensa del mister del Levante UD Luis Castro previa al derbi ante el Valencia CF / Germán Caballero

¿Trabajó mucho el aspecto mental?

No solo lo emocional. Hablo con los futbolistas porque es importante que comprendan lo que yo quiero, y es muy importante para mí entender y saber lo que ellos piensan. Al final, son ellos los que juegan. Son los protagonistas. Muchas personas hablan de mí porque he cambiado al equipo, pero los que compiten son ellos. Puedes trabajar y ayudarlos, pero, si no son buenos, no vas a ganar. Es imposible si no tienen calidad. Si no son inteligentes para comprender lo que quieres vas a estar mal, porque tú quieres una cosa mientras el resto hace cosas diferentes. Por lo tanto, no es un colectivo. Yo hablo con ellos, primero, porque son personas con las que trato todos los días. No soy más que ellos en lo personal: respeto a las personas desde el trabajador que menos gana hasta el multimillonario. Para mí, como personas, son lo mismo. También me gusta comprender a los jugadores: por qué hacen una cosa, por qué hacen otra, por qué actúan diferente… Por ejemplo, yo no trabajo el balón parado, pero estoy cerca e interactúo con ellos. Hablamos tácticamente de situaciones: si comprenden por qué lo hacemos, es diferente. Los jugadores son inteligentes, muy inteligentes. Por ejemplo, Carlos Espí hace dos goles contra Oviedo y Mallorca mediante dos recuperaciones porque es inteligente. Hablamos cómo y dónde tenía que cerrar la presión y, como es muy inteligente, lo comprendió. Si solo le dices que presione, pero no hablas con él, él no habla contigo ni te cuenta sus sensaciones y dificultades, es imposible que vaya a mejorar.

Tengo la sensación de que una de las claves del éxito del Levante ha sido cómo ha mantenido estables sus emociones: ni euforia en la victoria ni hundimiento en la derrota.

Yo, si lo digo, lo siento y lo hago. Y el jugador también lo siente. Imagínate: voy a rueda de prensa después de perder un partido y digo que no nos podemos venir abajo; pero después, cuando voy a analizar el partido, hago una valoración muy negativa y solo saco cosas malas. No puedo decir que no nos tenemos que venir abajo y, después, matar a los jugadores y gritarles durante los ejercicios. Más que lo que dices, es lo que haces, cómo lo haces y cómo lo trabajas. Insisto: los jugadores son muy inteligentes. Si dices una cosa y haces otra, se sienten engañados. Los jugadores te conocen: saben si les dices la verdad o les mientes, si trabajas por el bien del equipo o solo pensando en ti… La relación diaria ha hecho que el equipo esté tranquilo y nosotros también.

¿Carlos Espí es el jugador que más le ha sorprendido?

Antes de firmar por el Levante miré todos los jugadores, pero, después de medio año, ya no me han sorprendido tanto. Me ha sorprendido más por la personalidad y las personas que son. No tenía una idea mala de ellos, pero, cuando los conoces, te das cuenta de que estás trabajando con personas con un corazón muy grande, leales y con una mentalidad muy positiva, implicados con el trabajo y conmigo. La verdad es que hay jugadores que han explotado, pero ya los conocía. Sin embargo, con Carlos Espí no sabía que era capaz de evolucionar tanto en tan poco tiempo. Solo lo sabes cuando trabajas con el jugador.

Una vez finalizada la temporada, ahora es fácil asegurar que su apuesta por el Levante le ha salido bien.

Tal vez elegí la de mayor riesgo (ríe). Elegí el Levante porque LaLiga me gusta mucho y porque el club creyó mucho en mí.

¿Cuánto tardó el club en contactarle?

Al día siguiente de marcharme del Nantes. También me contactaron algunos equipos, pero sabía, porque antes de ir a Nantes hubo contactos, que el Levante estaba ahí. Salí el día 10 de diciembre y el 11 recibí un mensaje de Danvila diciéndome que quería hablar conmigo.

¿Dudó en decantarse por el Levante?

Siendo sincero, la segunda vez que hablamos iba a decir que no. Que muchas gracias, pero no. Desde la primera vez que hablamos hasta la segunda pasaron algunas cosas con otros clubes. Cuando le dije a Pepe que estaba muy agradecido por todo, pero que, por el momento y la situación, pensé que no era lo mejor, me dijo: «No. Vas a tener que venir». Me explicó lo que quería, por qué me quería a mí, cuál era su intención… Me explicó cómo es el club, quién estaba en el club, la identidad del club… Me hizo sentir que me quería de verdad. No solo por permanecer en LALIGA, sino también por cosas que sabía de mí: cómo trabajaba, lo que pensaba del fútbol, trayectoria en clubes, trato con los jugadores… Ahí empecé a dudar. No quería ir, pero, al mismo tiempo, era muy serio todo lo que me contó. Son cosas que te tocan. Le pedí reflexionarlo una vez más y ahí analicé al equipo mucho más al detalle. Vi los jugadores uno a uno y junto a mi staff, tanto partidos en el Levante como fuera del Levante. Por ejemplo, Iker Losada juega en mi primer encuentro contra el Sevilla, entre otras situaciones, por lo que vi antes de su llegada al Levante. Por último, leí la historia del club: dónde nació y cómo creció. Una vez tomé la decisión, hablé con mis agentes, que también son importantes, y me dijeron: «Si lo sientes, nos vamos contigo». También han perdido algo ellos, porque tenían soluciones más importantes, pero apoyaron al cien por cien mi decisión. No tenía la certeza de que nos íbamos a salvar, pero tenía una idea de que podíamos quedarnos.

Cuánto ha cambiado todo desde entonces. Llegó a confesar en La Cartuja que al Levante lo llevaría siempre en el corazón. ¿Por qué?

Porque he sido muy bien acogido aquí y soy grato con respecto a lo que recibo. Después, porque cuando juego en este estadio siento que soy uno de ellos. Me tratan como si fuera de casa. Así me han tratado los aficionados desde el primer día: con mucho cariño y mucho respeto. Pase lo que pase en el futuro, al Levante lo voy a llevar siempre en el corazón.

Con su renovación hasta 2028, automática tras lograr la permanencia, da la sensación de que el Levante tiene un proyecto al que acogerse.

Pensaba así cuando llegué. Si no, no hubiera firmado. Si era para llegar, dejar al equipo en LALIGA y ya está… No es algo que me guste mucho. Las personas del club creían en mí. Me conocían. La forma de trabajar en el Levante y en su dirección deportiva es muy buena. Pienso que, con los presupuestos que teníamos y con la calidad de la plantilla, la dirección deportiva ha hecho el mejor trabajo de LALIGA. Con esos presupuestos, no creo que otro club hubiera hecho una plantilla como la nuestra. Es verdad que en España hay clubes muy fuertes, algunos son los mejores del mundo, pero calidad-precio no hay una como la del Levante. Podemos hacer un trabajo de futuro, para meter al club en una situación más tranquila y, a partir de ahí, poder crecer.

Usted, que es entrenador sin haber sido jugador, ¿pensó alguna vez en su vida que llegaría al punto en el que se encuentra en estos momentos?

Nunca pensé que llegaría hasta donde estoy, la verdad. Empecé a entrenar para ayudar a los niños pequeños. Yo soy profesor de Educación Física, me gusta mucho el deporte. He jugado balonmano, fútbol sala; he hecho kárate, natación… Ahora no hago nada (ríe), pero siempre me ha gustado el fútbol. Soy aficionado desde pequeño. Estaba en la universidad y, en la localidad donde vivo ahora, Vizela, su club me ofreció entrenar a los niños durante los findes. Empecé en 5-6 años, pero solo para ayudarlos. No solo porque me gustaba el fútbol, sino también porque me gustan los niños. Las cosas fueron muy bien, la base creció mucho y empecé a entrenar a un equipo sub-11 en una competición de sub-12. Desde entonces, fue todo muy bien, hasta el punto de que me llegó una propuesta de Arabia Saudí para ser profesional. Dije: «¿Y ahora qué?». Tomé la decisión de dejar mi cargo de profesor. Mientras las cosas iban bien, la gente me decía que era muy bueno, que los niños jugaban muy bien y que ganaban a equipos a los que nunca ganaron. Ahí dudé sobre si tenía calidad para entrenar. Sin embargo, nunca pensé a largo plazo. Todo fue poco a poco; nunca dije: «En cinco o diez años quiero entrenar en LALIGA». Fue todo natural y ahora estoy aquí.

Valencia. Levante UD entrevista con el entrenador Luis Castro VLC SPD / JM LOPEZ

Ha pasado, literalmente, por todas las etapas formativas hasta llegar a la élite.

Ha sido un camino largo, pero todas las etapas han sido importantes para mí. Han forjado el entrenador que soy a día de hoy. He crecido en todas las categorías. Normalmente soy una persona tranquila. No tengo prisa. Tampoco soy alguien que viva obsesionado por tener algo, por ser el mejor entrenador del mundo, por entrenar a un equipo en concreto… Si trabajas bien, las cosas pasan. No tiene por qué ir todo bien: puedes tener un mal año o irte a un club que, después, no ha sido la mejor solución. Si trabajas con consistencia, das el máximo y eres leal al trabajo y a tus ideas todo termina llegando.

¿Creció en los banquillos teniendo algún referente?

En según qué alturas he tenido diferentes referentes. El primero de todos ha sido Mourinho. En mis inicios, José entrenaba al Oporto y ese equipo jugaba muy bien. Además, también era profesor de Educación Física, por lo que era un referente para todos los estudiantes universitarios a los que les gustaba el fútbol. Después, con los años, ha habido muchos. Guardiola ha sido uno de ellos. Klopp también tiene cosas que me gustan, pero, a día de hoy, el que más me atrae por cómo juega y por su forma de ser, entre otras cosas, es Paulo Fonseca, entrenador de Olympique de Lyon.

Portugués, también.

Sí. Hace trabajos donde no tiene grandes presupuestos. En el Olympique de Lyon, por ejemplo, perdió muchos jugadores, no tenían dinero, hasta el punto de estar a punto de descender, y ha hecho, una vez más, una temporada increíble.