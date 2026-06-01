Oficial: Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal hasta el 30 de junio del 2029

La noticia que todo el mundo amarillo esperaba ya se ha hecho oficial. El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Iñigo Pérez, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, es decir, dirigirá al Submarino hasta el 30 de junio de 2029.

El técnico navarro será presentado como nuevo técnico amarillo mañana este martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica. El acto, exclusivo para medios de comunicación, podrá seguirse en directo por los perfiles oficiales de redes sociales del Villarreal CF.

Joven pero muy preparado

Iñigo Pérez Soto (Pamplona, Navarra, 18 de enero de 1988) es un joven entrenador español, que ha dirigido al Rayo Vallecano en Primera División. Como técnico rayista, Iñigo ha alcanzado la final de la UEFA Conference League (25/26) y ha igualado la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría (8º clasificado, en la 24/25).

Su andadura como técnico comenzó en las filas del propio conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola. Con la marcha de este al fútbol inglés, Iñigo Pérez no pudo acompañarle por problemas burocráticos y acabó tomando las riendas del equipo madrileño en febrero de 2024, sucediendo a Francisco Rodríguez tras su destitución.

Además de su brillante y prometedora etapa como entrenador, Iñigo Pérez también fue futbolista profesional. Como jugador, defendió los intereses del Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia y CA Osasuna, club donde firmó su retirada en 2022.

La agenda del nuevo técnico

El preparador navarro vivirá jornadas, sino horas, frenéticas, puesto que tiene previsto prolongar su estancia en Vila-real al menos en lo que resta de semana.

Iñigo aprovechará para sumergirse de lleno en el mundo groguet, conociendo a fondo las idílicas instalaciones en las que trabajará así como la amplitud de recursos de los que dispondrá. Además, también conocerá a buena parte del personal con el que tratará.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal hasta el 30 de junio del 2029. / Agencias

El nuevo inquilino del banquillo del Estadio de la Cerámica también será un habitual de la Ciudad Deportiva Pamesa, escenario, del viernes al domingo, de la 33ª edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, con algunos de los jugadores que están llamados a recoger el testigo de los Pau Navarro, Carlos Maciá...

A trabajar

Tanto para Iñigo como para el Submarino Se presume un verano largo, teóricamente con menos movimiento de entradas y salidas que el del 2025, pero el nuevo técnico y la dirección deportiva del Villarreal avanzarán en las líneas maestras de la plantilla de un ejercicio claramente marcado por la mejora en la Champions League (el desafío, deportivo y económico, pasa por estar al menos en los play-off) y tratar de repetir el podio liguero. Sin olvidarse de superar ese bloqueo en la Copa del Rey y aspirar a, por fin estar en las rondas avanzadas.

Entre las decisiones más inmediatas, la definición de la pretemporada. Después de varios contratiempos, todo hace indicar que una parte del trabajo estival se centrará en la zona de los Alpes.

De hecho, a falta de confirmación oficial, el Submarino tomará parte en la Como Cup que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, contará con la participación del anfitrión (recién clasificado para la Champions), el Crystal Palace de Yeremy Pino (flamante vencedor de la Conference ante el Rayo de Iñigo), el Lens de Francia y el Al-Ula de Arabia Saudí (a expensas de conocer al equipo que complete el sexteto).

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