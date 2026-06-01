El reto endémico del Valencia CF en el mercado de fichajes

Un año más, el Valencia CF arranca el mercado de fichajes sin una de las figuras más importantes en un equipo de fútbol: la del pivote defensivo. Con excepción de las dos grandes temporadas de Javi Fuego, Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia, el conjunto de Mestalla arrastra este mal endémico desde la retirada de David Albelda y un año más tendrá que ir al mercado a por ese jugador que dé equilibrio y que asiente al equipo sobre el terreno de juego.

En los últimos años ha tenido grandes momentos puntuales de jugadores como Hugo Guillamón, Pepelu, Enzo Barrenechea o Guido Rodríguez, pero sigue resistiéndose el fichaje que permita crecer al equipo desde la fortaleza en la medular. En este sentido, el '6' vuelve a ser prioritario en la confección de la plantilla y la figura en la que no se puede permitir volver a fallar como hizo, por ejemplo, con el fichaje de Baptiste Santamaria.

Guido es el favorito

En esta tesitura Guido es la opción número uno aunque no es sencilla por los parámetros económicos en los que se mueve el jugador, que en los últimos años, sobre todo con su llegada a la Premier League, elevó su techo salarial. Carlos Corberán quiere al argentino porque considera que es el jugador que le ha dado ese salto de calidad en la segunda vuelta por su capacidad táctica y su personalidad para pedir el balón en fase de salida.

GUIDO CELEBRA SU GOL CONTRA EL BARCELONA / VCF

A partir de ahí, a Guido no le faltan 'novias' y quiere que el Valencia haga una apuesta fuerte por él, además de presentarle un proyecto ambicioso después de haber luchado por no descender a Segunda División en esta temporada. La comunicación se mantiene abierta y el hecho de que no haya ido al Mundial puede agilizar la resolución de su futuro.

El '6' es prioritario

Si no es Guido, el conjunto de Mestalla seguirá teniendo que hacer un esfuerzo importante en la posición de '6', ya que no reforzarla como es debido tras la marcha de Barrenechea ha sido uno de los grandes problemas que llevaron al Valencia a pulverizar récords negativos en la primera vuelta, poniendo en jaque su permanencia en LaLiga.

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Dieng, Santamaria, Pepelu y la cantera

El Valencia, de momento, tiene de cara al inicio de la pretemporada a Aliou Dieng, toda una incógnita al llegar de la liga egipcia, a Pepelu, que ha rendido mejor acompañando al '6' que como pivote posicional único en la parcela ancha y a Baptiste Santamaria, que no cuenta para el entrenador. Además, en la cantera están Lucas Núñez y Aaron Mayol, recién renovado y muy del gusto del entrenador.