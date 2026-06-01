Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEstación Central de ValènciaClaves huelga profesoresFallas 2027Huelga metrovalenciaPAU Comunitat ValencianaCausa dana
instagramlinkedin

FÚTBOL

Rodri no cierra la puerta al Real Madrid: "Forma parte del fútbol. Ya se verá después del Mundial"

El internacional español habló de los rumores sobre su vinculación a la candidatura de Riquelme y al club blanco en el Media Day de la selección española en Las Rozas

Rodri Hernández posa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Rodri Hernández posa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Rodrigo Hernández compareció ante los medios de comunicación en el Media Day de la selección española en calidad de capitán que es del grupo junto a otros jugadores como Unai Simón o Mikel Oyarzabal. El centrocampista fue preguntado por las palabras de Enrique Riquelme, el candidato a la presidencia del Real Madrid, que afirmaba hace unos días que si él era presidente blanco, el centrocampista blanco jugaría en el Real Madrid.

El jugador madrileño quiso restarle importancia a esas palabras, pero ni lo desmintió ni desvinculó su futuro del Real Madrid. "Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder en la selección. Ese es mi camino. Entiendo el ruido, pero no voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya se verá después del Mundial", apuntó Rodri. El empresario alicantino lo desveló el pasado sábado duran te un acto en en Málaga: "Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española".

Riquelme lo toca, pero Florentino lo ata

El candidato a la presidencia del Real Madrid avanzó también que "el resto de días iremos dando datos de quiénes nos van a acompañar como director deportivo, en la cantera, entrenadores... Y luego lo que todo el mundo está esperando, quiénes van a ser los grandes fichajes. Vamos a dar durante la semana al menos dos nombres, dos estrellas, que son fundamentales y van a cambiar la dinámica, van a hacer al equipo más competitivo. El miércoles daré a conocer el nombre de una estrella mundial extranjera que tenemos cerrada".

Noticias relacionadas

Rodri tiene un año más de contrato con el Manchester City, pero la salida de Pep Guardiola ha provocado una desbandada a la que se ha sumado, entre otros. de Bernardo Silva. En Inglaterra se da por hecho que el centrocampista también abandonará el club citizen aunque ha recibido una oferta de renovación del City. Aunque la candidatura que ha pronunciado su nombre es la de Enrique Riquelme, EL PERIÓDICO ya informó el pasado verano que Florentino Pérez es el refuerzo elegido para reforzar el centro del campo blanco y en marzo que la hoja de ruta de su fichaje seguía su camino. Rodri confirmará su desembarco en el Real Madrid cuando los blancos lleguen a un acuerdo con el City por su traspaso, convirtiéndose en uno de los refuerzos estrella del equipo que dirigirá José Mourinho en su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
  3. Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
  4. STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
  5. Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
  6. El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
  7. Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
  8. La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas

Aviso importante: Itinerarios alternativos por las obras de la rotonda de la Barca del Grau de Gandia que se ejecutan el martes y el miércoles de 9 a 20 horas

Aviso importante: Itinerarios alternativos por las obras de la rotonda de la Barca del Grau de Gandia que se ejecutan el martes y el miércoles de 9 a 20 horas

El Festival de Les Arts toma medidas: adelanta el cierre, reorienta escenarios y dobla pantallas para evitar molestias a los vecinos

El Festival de Les Arts toma medidas: adelanta el cierre, reorienta escenarios y dobla pantallas para evitar molestias a los vecinos

Grimaldo, lateral de la selección: "El día a día no es fácil; echas de menos a la familia"

Grimaldo, lateral de la selección: "El día a día no es fácil; echas de menos a la familia"

Santiago Peraita, nuevo presidente de la Fundació Horta Sud

Santiago Peraita, nuevo presidente de la Fundació Horta Sud

La escuela concertada aumenta presión educativa desde esta semana

Unas PAU injustas: el reflejo de un sistema al límite

Unas PAU injustas: el reflejo de un sistema al límite

Cinco valencianos optan a los premios de la Academia de la Moda Española

Cinco valencianos optan a los premios de la Academia de la Moda Española

Concentración en la puerta de la EOI de València y huelga en pleno día de pruebas de certificación

Tracking Pixel Contents