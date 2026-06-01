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Valencia Basket - Surne Bilbao: fecha, horario y dónde ver los cuartos de final de la Liga Endesa

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao Basket se jugará al mejor de tres encuentros con factoría taronja en el primer partido

Valencia Basket y Surne Bilbao abren este miércoles la eliminatoria de cuartos de la Liga Endesa

Valencia Basket y Surne Bilbao abren este miércoles la eliminatoria de cuartos de la Liga Endesa / Eduardo Ripoll

María Bas

El Valencia Basket ya tiene fecha, hora y televisión para su eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket. La serie, que se disputa al mejor de tres partidos, arrancará este miércoles 3 de junio con el primer encuentro en pista taronja, continuará el viernes 5 de junio en Bilbao y, en caso de ser necesario, se resolverá el domingo 7 de junio de nuevo con el Valencia Basket como local.

Con las tres victorias consecutivas en este final de Liga, tras el palo de la Final Four, el conjunto de Pedro Martínez ha sido capaz de amarrar el segundo puesto y por tanto, el factor cancha, tanto para el duelo de cuartos como en el hipotético de semifinales. De hecho, el equipo taronja tan solo ha perdido tres partidos de la liga regular en el Roig Arena.

Con un Montero estelar

El Valencia Basket afrontará el duelo de cuartos ante Surne Bilbao Basket, con el nuevo galardón para Jean Montero. El dominicano ha sido incluido dentro del Mejor Quinteto de la Liga Endesa de la temporada 2025-26, por lo que se convierte en el primer jugador taronja que repite este reconocimiento en dos temporadas consecutivas. Esta designación supone la octava presencia de un jugador del Valencia Basket entre los cinco mejores de la temporada regular desde la creación de este galardón. El exterior dominicano une este reconocimiento individual a una temporada en la que ya se ha llevado el Rising Star de la EuroLeague, fue elegido como miembro del Primer Equipo ideal de la máxima competición europea y fue elegido como MVP de los Playoffs de la EuroLeague.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao

El primer partido de la eliminatoria entre Valencia Basket y Surne Bilbao se jugará el miércoles 3 de junio, a las 19.00 horas, y podrá verse en DAZN, Movistar Plus+ y Orange. El segundo partido será el viernes 5 de junio, a las 19.00 horas, con el Surne Bilbao Basket como local. La retransmisión figura igualmente en DAZN, Movistar Plus+ y Orange.

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Si la eliminatoria llega al tercer encuentro, el partido decisivo se disputará el domingo 7 de junio, a las 18.00 horas, otra vez con el Valencia Basket como local, y también aparece programado en DAZN, Movistar Plus+ y Orange.

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