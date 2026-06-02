Iñigo Pérez ya ejerce de 'groguet': así ha sido la presentación oficial del nuevo entrenador del Villarreal

Con el semblante sonriente, pero con la timidez del joven introvertido que parece ser, así ha encarado este martes Iñigo Pérez su puesta de largo como nuevo entrenador del Villarreal CF. En una tarde calurosa en un bello marco como el Club 1923 del Estadio de la Cerámica, el que será el comandante del Submarino en la sexta participación de la historia del club en la Champions League fue presentado por el presidente de la entidad amarilla, Fernando Roig, dejando claro que llega con ganas y ambición.

Un acto que contó con la presencia del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, el emajador del club, Marcos Senna, así como la asistencia de los consejeros Elena Roig Negueroles, Luis Espejo, Manuel Sarrión, Salvador Ten, Juan Malabia, Juan Mechó y la familia del propio preparador navarro.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

Con semblante relajado, y consciente del salto de nivel tanto deportivo como de exigencia que supone estar en el Villarreal, Iñigo Pérez dejó claro que "es un desafío importante, ambicioso y con exigencias deportivas", dando que que para él "ha sido muy fácil decirle sí al Villarreal".

Antes de iniciar su turno de palabra, el presidente del club, Fernando Roig, agradeció su fichaje, le deseó lo mejor y le dio la bienvenida: "Un entrenador joven, trabajador y con muchas ideas. Fernando, que es el que manda, ha decidido contar con él. Me ha encantado. Estoy contento con el paso que hemos dado. Te vamos a dar una calurosa bienvenida y tienes que trabajar mucho para que lleguen los resultados. Es un equipo familiar. Llegas a un equipo que trabaja con mucha ilusión, que lleva casi 30 años de proyecto. Empezamos desde Segunda División y hemos crecido mucho. Creo que vamos a hacer muy buenos años contigo. Bienvenido, Iñigo".

Estas han sido las principales sentencias de Iñigo Pérez

Agredecimiento al club

Lo primero es agradecer las palabras del presidente. Estoy ilusionado y entusiasmado con este nuevo paso. Sabemos que resultados no podemos prometer, pero me siento identificado con los valores familiares, la ilusión, el sacrificio y el trabajo. Esto último sí que lo puedo prometer. Lo garantizo. Ojalá los resultados también lleguen. Agradezco mucho al club y a Fernando. Sé que es un paso importante e intentaré responder. Empieza una etapa muy ilusionante.

¡Qué Villarreal espera del Villarreal!

Cuando uno llega a un nuevo lugar, lo más importante es conocer el entorno y la cultura. También las personas de aquí. Fernando lleva aquí ya 30 años y a los que nos gusta el fútbol conocemos el recorrido que ha completado el club, partiendo desde abajo y teniendo mucho éxito en cantera y Europa. Gracias a el trabajo bien hecho de la familia. Necesito tiempo para adherirme a esta idea, pero creo que comparto rasgos similares por donde he crecido, Athletic y Osasuna.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

¿Qué le convenció para decir "sí?

No necesitas mucho convencimiento cuando te llama el Villarreal. Y más ahora, en un momento en el que se ha iniciado mi carrera. En el momento que surge esta opción, no hay ojos para nadie más. Es un paso importante y con mucha responsabilidad. Pero ha sido fácil dar una respuesta.

Un paso muy grande en su carrera

Responsabilidad es la palabra. Conozco las diferencias en términos de presión y de resultados. Lo principal cuando alguien da un paso tan importante es la aceptación del desafío. Yo lo acepto. Más allá de las diferencias, se trata de gestionar personas, futbolistas... Son los mismos patrones que en el Rayo Vallecano, sabiendo que cada persona es diferente. Hay diferencias en cuanto a los objetivos del club, pero la forma de trabajar debe ser la misma, sabiendo que los matices existen.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Sobre su idea de juego

Lo primero que debo hacer es entender la cultura del equipo y la región. Luego llegas a un vestuario, que tengo que conocer al máximo. Saber cómo son las personas que lo componen, lo que sienten... todo eso es necesario para desarrollar las ideas propias. Sabiendo, por supuesto, que el equipo ha sido tercero en liga, que es un club consolidado. Es una gran base, a partir de ahí, trabajaremos, pero siempre sobre lo que ya hay.

Su ayudante, el examarillo Adrián López

La respuesta ha sido fácil. En cuanto ha habido interés, lo tuve claro. Adrián siempre habló muy bien del Villarreal, de cómo se estructura el club. Vivió una gran etapa en el club. Entonces, cuando llega esta propuesta, una persona muy importante me dice que aquí se vive bien, que el club trabaja muy bien y es muy familiar. Entonces, eso es muy importante y te da certeza.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

El listón alto que tiene el Villarrreal

Tiene bastantes similitudes a mi paso por el Rayo. Hay un entrenador destituido, pero solo pasan 5-6 meses desde que se va Iraola. Es verdad que yo era su segundo, pero tenía que reconocer la situación, los jugadores y ver qué podía hacer. La situación era de mayor necesid e inmediatez, pero ahora tenemos más trabajo con la pretemporada. Tenemos que convivir, aprender de los jugadores y ellos de nosotros. Es un proceso y debemos adaptarnos u y vivirlo.

Conocimiento de su nuevo club

No he podido visitar la Ciudad Deportiva aún. Tengo ilusión por ver las instalaciones. Nunca he podido hacerlo y tengo ilusión por conocer las instalaciones. Es fundamental disponer de medios para hacer un buen trabajo, pero aparte de esto, lo más importante es disciplina, voluntad de trabajo para aprovechar los medios que hay al alcance. Sin esta actitud, por mucho que tenga todos los medios, no va a salir adelante, pero lo importante es que tengamos esa voluntad de aprovecharlos y hacerlo de la mejor manera posible.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

La Cantera Grogueta

Los jugadores de la cantera del Villarreal... he estado fuera de casa en Bilbao y he vivido ese proceso. Justo en ese último paso, con el filial, el entrenador del primer equipo debe ser consciente de que es una etapa en la que convergen sentimientos, por estar cerca y lejos al mismo tiempo, porque la Primera es muy exigente y difícil de llegar. Necesitan confianza y paciencia por mi parte. Buena comunicación y sentirse acompañado. Un entrenador que los ponga, que progresen, acierten, fallen y vayan aprendiendo. Ese debe ser el éxito de nuestra cantera y que sea porque les hemos dado oportunidades.

La plantilla del Submarino

Sabiendo que puede haber cambios, es una plantilla excelente, que además ha respondido con resultados. Ha sido tercero y de la forma que lo han hecho... jugando la Champions. Se nos ha quedado una espina con la participación en Champions, pero el rendimiento de la plantilla ha sido sensacional. Ser tercero en la liga... no puede ser de otro modo.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

El reto de la Champions

Hay diferentes mensajes. Lo primero es como entrenador poder entrenar esta competición me gusta mucho. Llevo toda la vida viéndola. Luego está la parte de la importancia para el club, que es muy importante mantenerse en Europa y en la Champions y luego la exigencia de jugar miércoles y domingo. Hay que naturalizar jugar muchas competiciones e intentar que los jugadores sean neutros en su pensamiento, independientemente de los rivales y estadios. Es fácil decirlo, pero es mi desafío como entrenador.

Experiencia europea en el Rayo

Seguro que sí. Pero hasta que no probemos no lo sabremos. Creo que sí, porque lo hemos experimentado en el Rayo. En estos dos años y medio, me ha dado tiempo a entrar en un equipo a mitad de temporada, jugar una liga normal, también compaginar Europa y liga. Eso te da bagaje y experiencia para poder afrontar un reto como este en el Villarreal.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal. / Manolo Nebot

Un club familiar

Creo que los clubes en los que he estado comparten identidad con el Villarreal CF. También conozco muchos profesionales que han estado aquí y lo comparten. Es positivo.

Sobre los fichajes, a partir de mañana

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Estaba centrado en Vallecas y en poder conseguir los objetivos allí. Desde ya, empezaremos a ponerlos al día con este asunto que es inmediato.