Morales: "Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero esta ha sido la mejor de mi vida"

El madrileño José Luis Morales se despidió este martes del Levante, club con el que ha jugado 377 partidos durante diez temporadas, y explicó que el ascenso a Primera División logrado hace un año en Burgos le permitió sacarse “la espinita” después de haber abandonado el equipo valenciano en 2022 tras bajar a Segunda.

“Dicen que las segundas oportunidades nunca son buenas pero para mí esta es la segunda mejor oportunidad de toda mi vida. Fue un año muy bonito, desde que regresé mi obsesión y en mi cabeza solo estaba devolver al equipo a Primera División y ese día en Burgos conseguimos un ascenso que pudo sacarme la espinita que yo tenía en el corazón después del último descenso”, comentó el jugador en una rueda de prensa de despedida.

A punto de cumplir 39 años, Morales pone punto y final a su etapa en el Levante, club al que llegó en 2011 para el equipo filial y con el que ha marcado 83 goles que le convierten en el máximo goleador histórico del Levante en Primera y Segunda División.

El delantero madrileño abandona el Levante tras haber vuelto a jugar en Primera División, que como él confesó era una de sus ilusiones al regresar a València tras jugar entre 2022 y 2024 en el Villarreal.

“Creció en mí la ilusión de vestir esta camiseta en Primera, era algo que necesitaba porque al final todo el mundo merece volver al sitio donde fue feliz. Este año sí hay una palabra que puede definir a estos diez meses de esfuerzo y sacrificio es la palabra equipo, que hay que escribir en mayúsculas”, indicó.

“He hecho todo lo posible para ayudar al club en todo lo posible. He corrido como un cabrón para conseguir lo que he conseguido. Me voy satisfecho porque todas las carreras que he dado han servido para que mi nombre esté en este club y estoy muy orgulloso de haber ayudado al equipo en el verde”, resaltó.

Morales estuvo acompañado por su familia y amigos, por el presidente del Levante, Pablo Sánchez, por algunos de sus compañeros esta temporada, como Pablo Martínez, Matturro o Álex Primo, en una sala de prensa del Ciutat de València que se quedó pequeña para la despedida del jugador.

En la rueda de prensa, de algo más de una hora, el jugador repasó uno a uno todos los entrenadores que ha tenido en el Levante, desde el primero en el filial hasta el último, el portugués Luís Castro, y asumió que su etapa en el Ciutat de València había acabado por la falta de oportunidades.

“La temporada ha sido la que ha sido. Mi trabajo es entrenar cada día para ayudar a mis compañeros. A mí me gustaría seguir, no te lo voy a negar. Está claro que quiero disfrutar del fútbol. Hay gente que manda y decide. Yo decido ahora el futuro y ahora quiero seguir jugando al fútbol”, manifestó.

El futbolista también quiso dar las gracias a la afición del Levante, con la que ha vivido momentos de mucha tensión tras su salida del club en 2022, al bajar a Segunda División. “Ahora me cambio de bando y me uno a vosotros”, comentó. “Gracias por cada abrazo y sonrisa, por transmitirme tan bien lo que es el Levante para vosotros. Gracias por cada voz de aliento cuando peor estaban las cosas y peor estábamos nosotros. Mucha gente no entendió mi salida, hubo circunstancias que no se podía cumplir para seguir, pero en mi vuelta me habéis vuelto a demostrar ese cariño y esa confianza”, indicó.

Noticias relacionadas

Morales también explicó que tiene “la conciencia tranquila” tras su salida en 2022 pero recalcó que se sentía “responsable” por haber bajado. “Remordimiento ninguno. El momento de mi salida no es el más adecuado para el club. Me sentí parte muy responsable de ese descenso y al Levante le debía ayudar para estar donde se merece que es en Primera División por club, por afición y por toda la gente que trabaja aquí”, subrayó.