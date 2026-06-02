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Nuevo estadio

El Nou Mestalla entra en una fase clave: últimos retoques antes de alzar su imponente cubierta

La construcción del futuro coliseo valencianista avanza con la preparación de la gran estructura que cubrirá los 70.044 asientos del recinto

Así avanzan las obras en el Nou Mestalla: Últimos retocar antes de levantar la gran cubierta

Así avanzan las obras en el Nou Mestalla: Últimos retocar antes de levantar la gran cubierta

Valencia CF

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Redacción Levante-EMV

La construcción del futuro estadio del Valencia CF sigue quemando etapas. El Nou Mestalla encara una de las maniobras más espectaculares y complejas: el izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos del coliseo valencianista. Los operarios ultiman estos días los detalles técnicos necesarios para asegurar el éxito de esta gran estructura.

En las últimas semanas, se ha completado con éxito el montaje de los andamios auxiliares que servirán para tensar los cables del anillo de tracción. En paralelo, los técnicos avanzan a buen ritmo en la colocación de las protecciones de la grada, un paso fundamental para el despliegue seguro de los cables radiales. A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera diversas zonas interiores.

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Más allá de la cubierta, los trabajos no dan tregua en el resto del recinto. El Nou Mestalla, paso a paso, deja de ser un esqueleto de hormigón para transformarse en el nuevo templo valencianista listo para el fútbol del máximo nivel.

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