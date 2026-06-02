El Roig Arena entra en juego en el camino taronja a por la Liga

El esprint final de la temporada empieza este miércoles en el Roig Arena y lo hace con un Valencia Basket que llega con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia. Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.

Un objetivo que no esconde el propio Nate Reuvers al indicar que quiere "llegar a la final y ganarla", aunque en la plantilla y en el staff son conscientes de la dificultad que puede entrañar una eliminatoria ante el Surne Bilbao al mejor de tres partidos, ya que un tropiezo en casa podría dejarles contra las cuerdas y teniendo que jugar el siguiente partido en Bilbao 48 horas después. En caso de un hipotético tercer partido, la serie volvería de nuevo a València el domingo.

Pedro Martínez, además, no podrá contar con todos sus jugadores, ya que López-Arostegui y Josep Puerto se mantienen como bajas por lesión y a ello se le une una nueva lesión de Isaac Nogués en el tobillo durante el entrenamiento del martes y las molestias de Nate Reuvers y Jean Montero, el primero de ellos tras superar un virus que le ha apartado de los últimos partidos y el segundo, por el golpe que recibió en el hombro en el último encuentro ante el Barcelona en El Palau.

Un rival complicado

El propio técnico taronja advertía en la previa del peligro de un rival fuerte en defensa y en ataque y que llega a este tramo final de la temporada con el subidón de estar muy por encima de sus objetivos iniciales. "Lo primero es tener el máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que en ataque tienen un juego muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones y en defensa, tienen físico, trabajan muy bien atrás y tenemos el recuerdo del último partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final. Hay que estar preparados y concentrados.

Precedentes en playoff

Curiosamente, el Valencia Basket se vuelve a encontrar con los 'Hombres de Negro' cuando ya había sido su rival en cuartos de final en la última participación de los bilbaínos en la post-temporada, en 2015. En aquella ocasión, con el Surne Bilbao Basket con el factor cancha a favor, el Valencia Basket ganó el primer partido en Miribilla por 75-91, los bilbaínos devolvieron la serie a su casa al ganar en la Fonteta por 76-80 y el tercer y definitivo partido cayó de lado taronja por 70-71 con un triple y dos tiros libres de Ribas que decidieron el encuentro. Aquella derrota en València se sumaba a la de 2011, cuando los taronja cayeron en ambos partidos y fueron eliminados, de ahí que el Valencia BC aún no haya ganado como local al Bilbao en playoff.

Brancou Badio, Jaime Pradilla y Sergio de Larrea, tras el entrenamiento de este martes en el Roig Arena. / Daniel Tortajada

Tercer enfrentamiento de la temporada

El choque de hace dos semanas es el precedente más cercano y el encuentro de este miércoles será la tercera vez que estos dos equipos se vean las caras esta temporada. En el partido que abría el año natural 2026 para el Valencia Basket, correspondiente a la jornada 13, el conjunto taronja se impuso por 72-116. El equipo bilbaíno se repuso al buen inicio visitante con un buen segundo cuarto para dejar en dos la ventaja valenciana, pero tras el intermedio, el conjunto taronja anotó 79 puntos en la segunda parte con todos los jugadores inscritos en acta anotando al menos 4 puntos.

Elogios de Ponsarnau

Por su parte, el extaronja jaume Ponsarnau se deshace también en elogios hacia el Valencia Basket. "Hubiese sido injusto que con la Liga que han hecho no hubiesen sido como mínimo segundos. A raíz de compaginar con la Euroliga bajaron un poco el pistón, pero creo que ha sido el equipo que ha jugado mejor baloncesto y ahora es el equipo más en forma", resaltó.

Jaume Ponsarnau saluda a Pradilla tras el último Valencia BC - Surne Bilbao en el Roig Arena. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Para Ponsarnau los dos partidos de Liga que les han enfrentado esta temporada han sido "una buena experiencia" para aprender que "la forma en la que se les puede competir es estar al máximo nivel contra sus valores. Trabajamos más para fortalecer las cosas que nos han hecho competitivos y ponerle matices nos permitan adaptarnos a las particularidades que tiene el Valencia Basket. Para nosotros el jugador más determinante es Tryggvi (Hlinason) y en todo lo que hagamos para ser competitivos tenemos que pensar en él", destacó.

"Es muy importante su mentalidad para correr y para el rebote. Los pocos sistemas que juegan los hacen a la perfección y a una velocidad difícil de controlar, pero una de las cosas que no se ha hablado mucho es que este Valencia Basket defiende también muy bien. Es un equipo de valores defensivos muy buenos", añadió Ponsarnau.

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Galardones de Puerto, Montero y De Larrea

En los instantes previos al inicio del partido, Jean Montero ofrecerá a la afición taronja su reconocimiento como miembro del Mejor Quinteto de la Liga Endesa mientras que Sergio De Larrea le brindará al público del Roig Arena el galardón que le acredita como el Mejor Joven de la ACB. También en este partido el capitán de Valencia Basket Josep Puerto celebrará con la Familia Taronja que le ha otorgado el galardón con sus votos el 'Trofeo al Esfuerzo 2025-26', convirtiéndole en el primer jugador que recibe este reconocimiento en tres ocasiones en categoría masculina. Uno de nuestros seguidores que han participado en la votación le entregará el Trofeo junto a los representantes de la asociación responsable de la confección del galardón, la Fundación Roig Alfonso.