Rubén Burgos deja el banquillo del Valencia Basket Femenino

Tras nueve años al mando del equipo femenino, Rubén Burgos dejará el banquillo del Valencia Basket Femenino para formar parte de la estructura deportiva del equipo. Con 11 títulos en su palmarés, siendo una de las figuras claves del crecimiento del club y un motor para la revolución del baloncesto femenino en València, Rubén Burgos asumirá un nuevo reto en la búsqueda de seguir haciendo crecer al club.

El técnico valenciano es el entrenador con más partidos del club (417). El Valencia Basket y él han llegado a un acuerdo para que comience una nueva etapa en el club con el que ha brillado, dejando de lado su puesto en los banquillos para formarse y poner su conocimiento al servicio del club. Esta vez será desde los despachos, formando parte de la estructura deportiva una vez su formación como director deportivo finalice.

Trayectoria para enmarcar

Rubén Burgos, exjugador de Valencia Basket y que en esos momentos era técnico del filial masculino taronja, asumió el rol de entrenador del primer equipo femenino en la temporada 17/18 en Liga Femenina 2 con el ambicioso reto de ascender a la máxima categoría. Un objetivo que se cumplió con el guion soñado en la Fase de Ascenso en la Fonteta y el premio del billete a la Liga Femenina. En la primera campaña en la élite el equipo ya mostró una gran competitividad con la clasificación para la Copa de la Reina y los primeros playoffs, en los que se llegó a alcanzar la semifinal. Un año histórico para empezar a asentar las bases de lo que iba a llegar más adelante.

En la campaña 19/20 llegó la primera participación en EuroCup Women, quedando interrumpida la competición por la pandemia. Así que no fue hasta la 20/21 en la que Valencia Basket pudo completar su primera EuroCup Women alzando el título en Szekszard, Hungría, inaugurando un palmarés que iría creciendo a gran velocidad durante los siguientes cinco años.

El Club seguía consolidándose. Cada año se daba un paso más en el proyecto, moviendo fichas en la plantilla, pero manteniendo un bloque sólido con el técnico a la cabeza en el banquillo. 2021 siguió siendo un año para enmarcar puesto que, recién iniciada la 21/22, el equipo levantó su primer título nacional, la Supercopa LF Endesa, y poco después tumbó al todopoderoso Ekaterimburgo en la final de la SuperCup Women en la Fonteta.

El siguiente techo se rompió en la campaña 22/23, con la primera participación en la EuroLeague Women y el primer título de LF Endesa. Las taronjas compitieron a gran nivel en la máxima competición continental, llegando hasta cuartos de playoff. En LF Endesa, en la tercera final seguida contra Perfumerías Avenida, Valencia Basket se proclamaba campeón de liga por primera vez. En la temporada 23/24 el equipo dio un paso más con la consecución de un histórico triplete de Supercopa, Copa y LF Endesa. La Copa era el último título nacional que quedaba por conseguir.

En la campaña 24/25 el foco estuvo en Europa. En medio de un cambio de sistema de competición, Valencia Basket se clasificó primero para la semifinal del play-in, donde superó a un CIMSA CBK Mersin plagado de estrellas, y consiguió el billete directo a la semifinal de la EuroLeague Women. Allí acarició la final, pero la suerte cayó del lado del mismo combinado turco. En liga el equipo levantaba la tercera LF Endesa seguida.

Esta recién terminada temporada 25/26 suponía la cuarta consecutiva de Valencia Basket en la EuroLeague Women para seguir consolidándose entre los mejores equipos de Europa. La primera alegría llegó en Tarragona con la Copa de la Reina y la segunda en el Roig Arena, con una canasta sobre la bocina que otorgaba al equipo su cuarta LF Endesa seguida y un doblete para cerrar un ciclo histórico.

El legado de Rubén Burgos va mucho más allá de los once títulos: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026). Su sello será siempre un equipo con un estilo de juego reconocible e identidad propia y una forma de trabajar tanto en la pista como fuera de ella que le han llevado a ganarse para siempre el corazón de la Familia Taronja. Ahora este sello se traslada a una nueva parcela, desde la que seguro va a seguir siendo pieza clave de todo lo que está por venir.