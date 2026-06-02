Rubén Burgos deja de ser entrenador para formarse como director deportivo del Valencia Basket Femenino

Rubén Burgos busca ampliar su leyenda dentro del Valencia Basket. Tras convertirse en el entrenador con más títulos en la historia del club, el también exjugador del club abandona los banquillos del equipo femenino y ha decidido continuar con su carrera ligada al baloncesto y al club en el que ha desarrollado su carrera como entrenador. El extécnico valencianista comenzará su formación para ponerse al frente de la dirección deportiva del equipo femenino, siguiendo los pasos del que fue su mentor durante su etapa como jugador, Miki Vukovic.

El técnico valenciano es el entrenador con más partidos del club (417). El Valencia Basket y él han llegado a un acuerdo para que comience una nueva etapa, dejando de lado su puesto en los banquillos para formarse y poner su conocimiento al servicio del club. Esta vez será desde los despachos, formando parte de la estructura deportiva una vez su formación como director deportivo finalice.

De jugador a leyenda

Rubén Burgos empezó su trayectoria en el Valencia Basket como jugador en la cantera del club 'taronja'. Miki Vukovic tomó la decisión de subirlo al primer equipo para disputar la primera temporada tras la vuelta a la división de oro. Se iría cedido la temporada 97/98 para volver al inicio de la siguiente temporada, quedándose hasta finalizar la campaña 2000/01.

El exentrenador asume el rol de entrenador del primer equipo femenino en la temporada 17/18. El técnico, que en esos momentos se encontraba al frente de la cantera masculina valencianista, asumió el cargo con un objetivo claro: ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Logró el primer puesto en segunda división y ascendió de categoría en su primera temporada al frente. En la primera campaña en primera, el equipo logró clasificar a la Copa de la Reina y a playoff. Un año que sentaría las bases de lo que llegaría más adelante.

La campaña 19/20 llegó con la primera participación europea del conjunto femenino. La EuroCup Women aguardaba, pero la pandemia interrumpió la competición. Fue en la temporada 20/21 en la que Rubén Burgos alzó su primer título europeo, la EuroCup Women en Hungría tras vencer a Reyer Venezia por 1 punto.

La época dorada

El entrenador abría así un palmarés crecería rápidamente durante los próximos cinco años, siendo él la cabeza visible. Al inicio de la siguiente temporada, el club lograría su primer título nacional, la Supercopa LF Endesa, y poco después aumentó su colección de trofeos internacionales al vencer a Ekaterimburgo en la final de la SuperCup Womenen la Fonteta. El equipo se consolidaba poco a poco como uno de los equipos más fuertes de Europa. Solo faltaba el ansiado título liguero, que Perfumerías Avenida ya había arrebatado en dos ocasiones.

La temporada 22/23 fue la primera del conjunto en Euroliga, en la que mostraron un gran nivel que las clasificó a playoff, pero no pasaron de cuartos. Sin embargo, el equipo logró el primer título liguero tras la victoria frente a Perfumerías Avenida al sobreponerse en los dos partidos de la final.

Durante las próximas temporadas, llegarían un triplete nacional en la 23/24; Supercopa, Copa de la Reina, siendo el único título nacional que faltaba por conseguir, y Liga Femenina Endesa; la tercera liga consecutiva en la temporada 24/25 y un doblete en la temporada 25/26; Copa de la Reina y LF Endesa, conseguida en el Roig Arena, con una canasta sobre la bocina, logrando la cuarta liga consecutiva.

Plantilla del Valencia Basket celebra la cuarta liga consecutiva / Miguel Angel Polo

Once títulos que se dividen en una EuroCup Women (2021), tres Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), una SuperCup Women (2021), dos Copas de la Reina (2024 y 2026) y cuatro LF Endesa consecutivas (2023, 2024, 2025 y 2026). La trayectoria de un entrenador que suma más títulos por su propia cuenta que toda la historia del equipo masculino del Valencia Basket. Rubén Burgos seguirá formando parte de una institución que reconoce su leyenda en los banquillos del Valencia Basket Femenino.